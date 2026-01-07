  • Menu
Telangana Phone Tapping: విచారణకు కొండల్ రెడ్డి! సిట్ కార్యాలయం వద్ద భారీ భద్రత.. ఏం జరగబోతోంది?

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు కొండల్ రెడ్డికి, బీఆర్ఎస్ నేతలకు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. గురువారం కీలక విచారణ జరగనుంది.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు కొండల్ రెడ్డికి ప్రత్యేక విచారణ బృందం (SIT) నోటీసులు జారీ చేసింది. గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరుకావాలని ఆయనను ఆదేశించింది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సమయంలో కొండల్ రెడ్డి ఫోన్‌ను నిఘాలో ఉంచారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

దీనితో పాటు, సిట్ అధికారులు ఇద్దరు సీనియర్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు జైపాల్ యాదవ్ మరియు చిరుమర్తి లింగయ్యలకు కూడా నోటీసులు పంపారు. వీరిద్దరినీ కూడా అదే రోజు ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించారు.

అంతకుముందు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు తండ్రి కొండలరావు మరియు ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కుమారుడు సందీప్ రావులకు కూడా నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. వారిని మధ్యాహ్నం 1 గంటకు సిట్ కార్యాలయానికి రావాలని సూచించినప్పటికీ, వారు హాజరుకాలేదు. అనారోగ్య కారణాల వల్ల తాను రాలేకపోయానని కొండలరావు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే, అవసరమైతే ఆయన ఇంటికే వెళ్లి విచారించే అవకాశం ఉందని సిట్ అధికారులు సూచించారు.

కొండలరావు మరియు సందీప్ రావుల ఫోన్ల ట్యాపింగ్‌పై కూడా ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ కేసు రోజురోజుకూ కొత్త మలుపులు తిరుగుతుండటంతో, రానున్న రోజుల్లో సిట్ అధికారులు ఈ విచారణను మరింత వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉంది.

