ఆ తుపాకులు పోలీసులవే: ఇన్‌చార్జ్‌ సీపీ శ్వేత

ఆ తుపాకులు పోలీసులవే: ఇన్‌చార్జ్‌ సీపీ శ్వేత Highlights సిద్దిపేట జిల్లాలోని అక్కన్నపేటలో గంగరాజుపై సదానందం కాల్పులు జరిపాడు. అయితే సదానందం వాడిన తుపాకులు...

సిద్దిపేట జిల్లాలోని అక్కన్నపేటలో గంగరాజుపై సదానందం కాల్పులు జరిపాడు. అయితే సదానందం వాడిన తుపాకులు పోలీసులవేనని ఇంఛార్జ్‌ సీపీ శ్వేత నిర్ధారించారు. హుస్నాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ నుంచి రెండు వెపన్స్‌ను ఎత్తుకెళ్లాడని స్పష్టం చేశారు. ఒక ఏకే-47తో పాటు కర్బయిన్‌ తుపాకులను అపహరించినట్లు ఇంఛార్జ్‌ సీపీ తెలిపారు. అయితే గంగరాజుపై సదానందం కాల్పులు జరిపినప్పుడే ఈ విషయం బయటపడిందన్నారు. తుపాకులు మిస్సైన విషయంలో అప్పుడు ఉన్న పోలీసులపై విచారణ చేసి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. దీనిపై త్వరలో ఛార్జ్‌షీట్‌ వేస్తామన్నారు.