జనసేనానికి నచ్చిన పాట ఇదే !

నల్లమలలో యురేనియం తవ్వకాలను వ్యతిరేకిస్తూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పోరాటం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రజాగాయని విమలక్క ఓ ప్రత్యేక పాటను విడుదల చేశారు.

అయితే ప్రజాగాయని విమలక్క రచించిన ఓ పాటను పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్ చేశారు.ఈ పాటకు సంబంధించి బతుకమ్మ సంబురాలు జరుపుకుంటున్నా.. అడుగడుగునా నల్లమలను కాపాడుకుంటామనే నినాదాలే వినిపిస్తాయి. ఈ పాట ఎంతో స్పూర్తినిస్తోందని పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్టర్ ద్వారా సందేశం ఇచ్చారు. నల్లమల అడవుల్లో ఎలాంటి యురేనియం తవ్వకాలకు జరపమని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ కేంద్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు.

#SaveNallamala song by 'Vimalakka' for safeguarding Nallamala is quite inspirational. pic.twitter.com/4GmT7FL0aI