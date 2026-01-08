  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Hyderabad: సంక్రాంతి సందడి 13 నుంచి ఇంటర్నేషనల్ కైట్ & స్వీట్ ఫెస్టివల్.. డ్రోన్ షోలు అదనం!

Hyderabad: సంక్రాంతి సందడి 13 నుంచి ఇంటర్నేషనల్ కైట్ & స్వీట్ ఫెస్టివల్.. డ్రోన్ షోలు అదనం!
x
Highlights

హైదరాబాద్‌లో సంక్రాంతి సంబురాలు మొదలవుతున్నాయి. జనవరి 13 నుంచి పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో అంతర్జాతీయ పతంగుల పండుగ, స్వీట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించనున్నారు.

భాగ్యనగరంలో సంక్రాంతి సంబురాలు అంబరాన్నంటనున్నాయి. జనవరి 13 నుంచి నగరంలో అంతర్జాతీయ పతంగుల పండుగ (International Kite Festival), స్వీట్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించనున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు వెల్లడించారు. 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' పేరుతో ఈ వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో పతంగుల పండగ

సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ వేదికగా జనవరి 13 నుంచి 15 వరకు ఈ అంతర్జాతీయ వేడుకలు జరగనున్నాయి.

  • అంతర్జాతీయ స్థాయిలో: 19 దేశాల నుంచి సుమారు 40 మంది ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫ్లయర్స్ పాల్గొంటారు.
  • జాతీయ స్థాయిలో: దేశంలోని 15 రాష్ట్రాల నుంచి 55 మంది జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్ తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు.
  • ప్రత్యేక ఆకర్షణ: ఈసారి పతంగుల పండుగతో పాటు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ మరియు అద్భుతమైన డ్రోన్ షోలు ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాయి.

నోరూరించే స్వీట్ ఫెస్టివల్

పతంగుల సందడితో పాటు పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో 'స్వీట్ ఫెస్టివల్' కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వైవిధ్యమైన మిఠాయిలు, పిండి వంటలు ఇక్కడ కొలువుదీరనున్నాయి. వీటితో పాటు చేనేత మరియు హస్తకళల ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

పర్యాటక రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు

తెలంగాణను పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు.

  • పీపీపీ విధానం: పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (PPP) ద్వారా పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు.
  • పెట్టుబడులు: గ్లోబల్ సమిట్ ద్వారా సుమారు రూ. 22,324 కోట్ల పెట్టుబడి ఒప్పందాలు జరిగాయి.
  • ఉద్యోగ అవకాశాలు: వీటి ద్వారా సుమారు 90 వేల మందికి ఉద్యోగ కల్పనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మంత్రి వివరించారు.
Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick