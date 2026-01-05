  • Menu
Sankranti Holidays Alert: సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారా? అయితే 'సజ్జనార్' చెప్పిన ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే!

Highlights

సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వెళ్లే హైదరాబాద్ వాసులకు సీపీ సజ్జనార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇళ్లకు తాళం వేసి వెళ్లేవారు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని, విలువైన వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

తెలుగువారి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వచ్చేస్తోంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల నిమిత్తం భాగ్యనగరంలో ఉంటున్న వారంతా ఇప్పటికే సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. అయితే, మీరు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి వెళ్లేటప్పుడు చిన్నపాటి అజాగ్రత్త వహించినా.. దొంగలు పండగ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ నగర ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.

పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి.. నిశ్చింతగా వెళ్లండి!

మీరు పండుగ కోసం ఎక్కువ రోజులు ఊరికి వెళ్తున్నట్లయితే, ఆ విషయాన్ని మీ సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్‌లో లేదా బీట్ ఆఫీసర్‌కు తెలియజేయాలని సీపీ సూచించారు.

లాభం: మీరు సమాచారం ఇస్తే, పోలీసులు తమ పెట్రోలింగ్ సమయంలో మీ ఇంటిపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచుతారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే తక్షణమే చర్యలు తీసుకుంటారు.

నగదు, బంగారం ఇంట్లో ఉంచకండి!

చాలామంది విలువైన వస్తువులను బీరువాల్లో ఉంచి ఊళ్లకు వెళ్తుంటారు. కానీ దొంగల కన్ను వీటిపైనే ఉంటుంది. అందుకే సజ్జనార్ ఈ క్రింది సూచనలు చేశారు:

  • బ్యాంకు లాకర్లు: భారీగా నగదు, బంగారం వంటి విలువైన వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచకుండా బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరుచుకోవాలి.
  • సురక్షిత ప్రదేశాలు: లాకర్లు అందుబాటులో లేకపోతే ఇతర సురక్షిత మార్గాలను అన్వేషించాలి.
  • సీసీ కెమెరాలు: వీలైతే ఇంటి వద్ద సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అవి మీ ఫోన్‌కు కనెక్ట్ అయి ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది.

పోలీసుల నిరంతర నిఘా

"నేరం జరిగిన తర్వాత స్పందించడం కంటే, అది జరగకుండా ఆపడమే ఆధునిక పోలీసింగ్ లక్ష్యం" అని సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. పండుగ సీజన్‌లో దొంగతనాల నివారణకు పోలీస్ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉందని, అయితే ప్రజల సహకారం కూడా ఎంతో అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

నగరవాసుల కోసం క్విక్ టిప్స్:

  1. ఇంటి తాళాలు వేసేటప్పుడు కిటికీలు, వెనుక తలుపులు సరిగ్గా వేశారో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
  2. పేపర్ బాయ్స్, పాలు పోసే వారికి సమాచారం ఇచ్చి సరఫరా ఆపివేయమనండి (ఇంటి ముందు పేపర్లు కుప్పగా ఉంటే మీరు ఇంట్లో లేరని దొంగలు సులభంగా పసిగడతారు).
  3. రాత్రి వేళల్లో ఇంటి బయట ఒక లైటు వెలిగేలా చూసుకోండి.
  4. ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే వెంటనే డయల్ 100 కు కాల్ చేయండి.
