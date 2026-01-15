Sankranthi: సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులు.. TGSRTCకి రూ.100 కోట్ల రికార్డు ఆదాయం.!!
Sankranthi: సంక్రాంతి పండుగ వేళ తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC)కు భారీ ఆదాయం లభించింది. ప్రయాణికుల రద్దీని సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు ఈ నెల 9 నుంచి 14వ తేదీ వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6 వేలకుపైగా ప్రత్యేక బస్సులను నడిపింది. ఈ ఆరు రోజుల వ్యవధిలో సుమారు 2.40 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు TGSRTC సేవలను వినియోగించుకోవడంతో దాదాపు రూ.100 కోట్ల వరకు ఆదాయం సమకూరినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
పండుగకు స్వగ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల సంఖ్య భారీగా ఉండటంతో హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ వంటి ప్రధాన కేంద్రాల నుంచి అన్ని జిల్లాలకు ప్రత్యేక సర్వీసులు ఏర్పాటు చేశారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో అదనపు డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, బస్సులను అందుబాటులో ఉంచడం వల్ల ఎక్కడా పెద్దగా అవాంతరాలు తలెత్తలేదని అధికారులు తెలిపారు.
ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (APSRTC) బస్సులు హైదరాబాద్కు పరిమితంగా రావడం కూడా TGSRTCకు కలిసి వచ్చింది. దీంతో ప్రయాణికుల అధిక భాగం తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సులపైనే ఆధారపడింది. దీని ప్రభావంతో ఆదాయం గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే గణనీయంగా పెరిగినట్లు సంస్థ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
పండుగ అనంతరం తిరిగి నగరాలకు వచ్చే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని జనవరి 18, 19 తేదీల్లో కూడా ప్రత్యేక బస్సులను నడపాలని TGSRTC నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సేవలు అందిస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ సంక్రాంతి సీజన్ TGSRTCకి ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా మారిందని, రానున్న రోజుల్లోనూ ఇలాంటి ప్రణాళికలతో ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.