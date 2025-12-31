Sammakka Saralamma Jatara: మేడారానికి పోటెత్తుతున్న భక్తులు.. వచ్చే నెల 28 నుంచి మహాజాతర షురూ..!!
Sammakka Saralamma Jatara: మేడారానికి పోటెత్తుతున్న భక్తులు.. వచ్చే నెల 28 నుంచి మహాజాతర షురూ..!!
Sammakka Saralamma Jatara: ములుగు జిల్లా మేడారం ప్రాంతం ఇప్పటికే ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో కళకళలాడుతోంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 28 నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు జరగనున్న సమ్మక్క–సారలమ్మ మహా జాతరకు ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, భక్తుల రాక మొదలైంది. జాతర రోజుల్లో ఏర్పడే అపారమైన రద్దీని ముందుగానే అంచనా వేసుకున్న అనేక మంది భక్తులు, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, ఇప్పుడే వనదేవతలను దర్శించుకుని తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న మేడారం, ఈ రోజుల్లోనే భక్తులతో నిండిపోతోంది.
మేడారానికి చేరుకునే భక్తులు తమ భక్తిని అనేక రూపాల్లో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ బరువుకు సమానంగా బెల్లం తూచి గద్దెల వద్ద సమర్పించడం ఇక్కడి ప్రత్యేక సంప్రదాయం. కోర్కెలు నెరవేరినందుకు ఎదుర్కోళ్లు, యాట మొక్కులు సమర్పిస్తూ అమ్మవార్లకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. మేడారం మాత్రమే కాకుండా, దాని చుట్టూ సుమారు 40 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ప్రతి చెట్టు, పుట్టను అమ్మవార్ల స్వరూపంగా భావించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. జాతర సమయంలో అడవిలోని వన్యప్రాణులు కూడా భక్తులకు హాని చేయవని తరతరాలుగా నమ్మకం ఉండటం ఈ క్షేత్రానికి మరింత విశిష్టతను తీసుకువస్తోంది.
ఈసారి సమ్మక్క–సారలమ్మ జాతరను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. దాదాపు రూ.251 కోట్లతో విస్తృత అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. గద్దెల ఆధునికీకరణ, విశాలమైన క్యూలైన్ల ఏర్పాటు, శాశ్వత రాతి నిర్మాణాలు, రహదారుల విస్తరణతో మేడారం రూపురేఖలు పూర్తిగా మారాయి. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జంపన్న వాగు వద్ద తలస్నానాల కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు.
జాతర సమయం దగ్గరపడే కొద్దీ మేడారం చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊరట్టం, కన్నెపల్లి, నార్లాపూర్ వంటి గ్రామాలు అన్నీ కలసి ఒక మహానగరంలా మారిపోతాయి. ఇప్పటికే హోటళ్లు, తినుబండారాల కేంద్రాలు, బిర్యానీ దుకాణాలు వెలిశాయి. ఎడ్లబండ్ల నుంచి హెలికాప్టర్ సేవల వరకు, సాధారణ వినోదాల నుంచి విలాసవంతమైన వస్తువుల వరకూ అన్నీ ఒకేచోట కనిపించడం మేడారం జాతర ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. ఆధ్యాత్మికత, సంప్రదాయం, ఆధునిక సౌకర్యాల సమ్మేళనంగా మేడారం మరోసారి భక్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.