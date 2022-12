నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం.. ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు

X నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం.. ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టిన కారు Highlights * కొండగట్టు అంజన్న ఆలయానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం.. మృతులు నందిపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన.. అశోక్‌, మోహన్‌, రమేష్‌గా గుర్తింపు

Road Accident: నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఓ కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అక్కడికక్కడే ముగ్గురు యువకులు మృతి చెందారు. ఆర్మూర్‌ మండలం చేపూర్‌లో ప్రమాదం జరిగింది. కొండగట్టు అంజన్న ఆలయానికి వెళ్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులు నందిపేట మండల కేంద్రానికి చెందిన అశోక్‌, మంద మోహన్‌, రమేష్‌గా గుర్తించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తు్న్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.