Revanth Reddy: బీజేపీ- టీఆర్ఎస్ రెండూ ఒకటే

X Revanth Reddy: బీజేపీ- టీఆర్ఎస్ రెండూ ఒకటే Highlights Revanth Reddy: TRSపై తాను వేసిన పిటిషన్.. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు BRSగా మారదు

Revanth Reddy: బీజేపీ- టీఆర్ఎస్ మధ్య మిత్రభేదమే తప్ప.. శత్రుభేదం లేదని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్‌రెడ్డి విమర్శించారు. TRSపై తాను వేసిన పిటిషన్ విచారణ పూర్తయ్యే వరకు BRSగా మారదన్నారు. ఒకట్రెండు రోజుల్లో న్యాయ పోరాటం చేస్తామన్నారు. TRS, BJPలు ఎన్నికలు అంటేనే అసహ్యంగా మార్చేశాయన్నారు.