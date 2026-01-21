  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Relief for Hyderabadis: 120 అడుగుల వెడల్పుతో మూసీ వెంబడి మోడల్ కారిడార్!

Relief for Hyderabadis: 120 అడుగుల వెడల్పుతో మూసీ వెంబడి మోడల్ కారిడార్!
x
Highlights

హైదరాబాద్‌ అంబర్‌పేట నుంచి నాగోల్ వరకు మూసీ తీరం వెంబడి 120 అడుగుల వెడల్పుతో భారీ రహదారి నిర్మాణం ప్రారంభం కానుంది. రూ.160 కోట్లతో చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ఉప్పల్-వరంగల్ హైవేపై ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరనున్నాయి.

ట్రాఫిక్ రద్దీతో సతమతమవుతున్న భాగ్యనగర వాసులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. మూసీ నది ప్రక్షాళన ప్రాజెక్టులో భాగంగా నది తీరం వెంబడి అత్యంత ఆధునికమైన 'మోడల్ కారిడార్' రహదారి నిర్మాణానికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) పచ్చజెండా ఊపింది. 120 అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించే ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల ఒత్తిడి భారీగా తగ్గనుంది.

ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు?

మొదటి దశలో అంబర్‌పేట ఎస్టీపీ (STP) నుంచి నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ వరకు ఈ భారీ రహదారిని నిర్మించనున్నారు.

దూరం: 2.7 కిలోమీటర్లు (తొలి దశ).

బడ్జెట్: రూ. 160 కోట్లు.

ముఖ్య నిర్మాణాలు: రామాంతపూర్ కేసీఆర్ నగర్ వద్ద నాలాపై కొత్త వంతెన నిర్మాణం.

ప్రయాణికులకు కలిగే ప్రయోజనాలు:

ఈ కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తే నగరంలోని తూర్పు ప్రాంత ప్రజల ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది:

ట్రాఫిక్ చెక్: ఉప్పల్ సిగ్నల్ వద్ద గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండానే గోల్నాక, అంబర్‌పేట వాసులు నేరుగా నాగోల్, వరంగల్ హైవే వైపు వెళ్లవచ్చు.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గం: దిల్‍సుఖ్‍నగర్, మలక్‌పేట, ముసారాంబాగ్ వాసులకు ఇది చక్కని ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు: సియోల్, సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ తరహాలో విశాలమైన ఫుట్‌పాత్‌లు, సెంట్రల్ మీడియన్‌తో ఈ రోడ్డును అభివృద్ధి చేస్తారు.

మూసీ ఆక్రమణలకు చెక్!

ఈ రోడ్డు నిర్మాణం వల్ల రవాణా సౌకర్యాలే కాకుండా, మూసీ నది భూములు ఆక్రమణకు గురికాకుండా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉప్పల్ భగాయత్ వద్ద ఉన్న 120 అడుగుల రోడ్డును ఈ కొత్త కారిడార్‌తో అనుసంధానించడం ద్వారా ఫిర్జాదిగూడ, కాచివాని సింగారం వరకు కనెక్టివిటీ పెరగనుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick