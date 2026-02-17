Ramzan 2026: ముస్లిం ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ .. రంజాన్లో ప్రత్యేక ఆఫీస్ టైమింగ్స్
రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ముస్లిం ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈనెల 19 నుంచి వచ్చే నెల 20 వరకు సాయంత్రం 4 గంటలకే విధుల ముగింపు.
రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ముస్లిం సోదరులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న ముస్లిం ఉద్యోగులు సాయంత్రం 4 గంటలకే విధులు ముగించుకునేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈ సడలింపు ఈనెల 19వ తేదీ నుండి వచ్చే నెల 20వ తేదీ వరకు అమల్లో ఉండనుంది. రంజాన్ ప్రార్థనలు మరియు ఆచారాలను సౌకర్యంగా నిర్వహించుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. సంబంధిత విభాగాలు ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
