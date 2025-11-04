Rain Alert: తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు వర్షసూచన
Highlights
ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జనగామ.. సిద్దిపేట, యాదాద్రి, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డిలో వర్షాలు మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూలు, వనపర్తిలో మోస్తరు వానలు నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాలలో మోస్తరు వర్షాలు
తెలంగాణలో ఇవాళ విభిన్న వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూలు, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున.. ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలలో ఆశ్రయం తీసుకోవాలన్నారు. ఇక రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాలలో అక్కడకక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
