Police Action: 17 కీలక నేతలపై దృష్టి, తెలంగాణ త్వరలో మావోయిస్ట్-ఫ్రీ అవుతుందా?
తెలంగాణలో మావోయిస్టులు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారని, లొంగిపోవాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. త్వరలో రాష్ట్రం మావోయిస్టు రహితం కావచ్చు.
తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మావోయిస్టు రహితంగా మార్చే క్రమంలో మరో చారిత్రక మైలురాయికి చేరువలో ఉంది. తెలంగాణ పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కేవలం 17 మంది అగ్రశ్రేణి మావోయిస్టు నాయకులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఒకవేళ వీరు గనుక ఆయుధాలు వీడి లొంగిపోతే, దశాబ్దాల కాలంగా ఉన్న మావోయిస్టు ప్రభావం తెలంగాణలో పూర్తిగా తొలగిపోతుంది.
మిగిలిన నాయకులపై భారీ రివార్డులు:
ప్రస్తుతం అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న ఈ 17 మంది నాయకులపై ప్రభుత్వం మొత్తం రూ. 2.25 కోట్ల రివార్డును ప్రకటించింది. వీరిని జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం తన వ్యూహాలను ముమ్మరం చేసింది. వీరిలో ఐదుగురు మహిళా నాయకులు కూడా ఉండటం గమనార్హం.
మిగిలిన ముఖ్య నాయకుల జాబితా:
- సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులు: ముప్పాల లక్ష్మణరావు (గణపతి), తిప్పిరి తిరుపతి (దేవ్ జీ), మల్లారాజి రెడ్డి (సంగ్రామ్), పసునూరి నరహరి (సంతోష్).
- రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు: ముప్పిడి సాంబయ్య (సుదర్శన్), న్యూస్ శేఖర్ (మంగుత్), జోడే రత్న భాయ్, నక్క సుశీల, లోకేటి చంద్రశేఖర్, దామోదర్.
- డివిజన్ కమిటీ సభ్యులు: రాజేశ్వరి, ద లక్కీ వన్, బదిషా ఉంగా, భవాని, మైసయ్య, భగత్ సింగ్.
పోలీసుల విజ్ఞప్తి:
హింసను వీడి జనజీవన స్రవంతిలో చేరాలని తెలంగాణ పోలీస్ చీఫ్ శివధర్ రెడ్డి మిగిలిన మావోయిస్టు నాయకులకు గట్టి పిలుపునిచ్చారు. లొంగిపోయేవారికి ప్రభుత్వం కల్పించే పునరావాస సౌకర్యాల గురించి ఆయన వివరించారు.
ఆపరేషన్ ఎగార్ (Operation Yegar):
మావోయిస్టులను పూర్తిగా ఏరివేసేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా 'ఆపరేషన్ ఎగార్'ను విస్తృతంగా అమలు చేస్తున్నాయి. సరిహద్దుల్లో నిఘాను పటిష్టం చేయడం ద్వారా రాష్ట్రంలోకి మావోయిస్టుల కదలికలను కట్టడి చేస్తున్నారు.
దశాబ్దాల నాటి మావోయిస్టు ఉద్యమం ఇప్పుడు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మిగిలిన ఈ 17 మంది లొంగిపోతే, శాంతి, అభివృద్ధి మరియు భద్రతలో తెలంగాణ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించినట్లవుతుంది.