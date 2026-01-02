New Year Tragedy in Hyderabad: వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో దంపతులతో సహా నలుగురు మృతి!
హైదరాబాద్ మలక్పేట మరియు పోలీసు అకాడమీ వద్ద జరిగిన రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో నలుగురు మరణించారు. కొత్త ఏడాది వేళ ఈ ఘటనలు నగరంలో విషాదాన్ని నింపాయి.
కొత్త ఏడాది ఉత్సాహం ఆ రెండు కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని నింపింది. సరదాగా గడపాలని బయలుదేరిన వారు విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నగరంలో జరిగిన రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో దంపతులతో పాటు ఇద్దరు విద్యార్థులు దుర్మరణం చెందారు.
మలక్పేటలో ఘోరం: దంపతులపై నుంచి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు
మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వాహేద్ నగర్ వద్ద జరిగిన ప్రమాదం స్థానికులను కలచివేసింది. సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన తిరుపతిరావు, వెంకటమ్మ దంపతులు దిల్సుఖ్నగర్లో ఉంటున్న తమ కుమార్తె వద్దకు వచ్చారు. న్యూ ఇయర్ కావడంతో గురువారం సాయంత్రం సరదాగా ట్యాంక్ బండ్ వెళ్దామని బైక్పై బయలుదేరారు.
మూసారాంబాగ్ సమీపంలోని హైటెక్స్ మోటర్స్ వద్దకు రాగానే, వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన దిల్సుఖ్నగర్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు వీరి బైక్ను ఢీకొట్టింది. కింద పడిపోయిన దంపతులపై నుంచి బస్సు వెనుక టైర్లు దూసుకెళ్లడంతో వారు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి, కేసు నమోదు చేశారు.
డీసీఎంను ఢీకొన్న బైక్: ఇద్దరు విద్యార్థుల మృతి
మరో ప్రమాదంలో ఇద్దరు విద్యార్థులు బలియ్యారు. హైదరాబాద్ పోలీసు అకాడమీ (APPA) సమీపంలో రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న డీసీఎం వ్యాన్ను ఒక బైక్ బలంగా ఢీకొట్టింది.
ప్రమాద వివరాలు:
- మృతులు: కౌశిక్ రెడ్డి (వికారాబాద్ జిల్లా), కావ్య (రామంతాపూర్).
- నేపథ్యం: వీరిద్దరూ హిమాయత్నగర్లోని శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో బీసీఏ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారు.
- జరిగింది ఇదే: బుధవారం రాత్రి బైక్పై కౌశిక్ నివాసానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కావ్య ఘటనా స్థలంలోనే మరణించగా, తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చేరిన కౌశిక్ రెడ్డి చికిత్స పొందుతూ గురువారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు.
పోలీసుల హెచ్చరిక:
పండుగలు, వేడుకల సమయంలో వాహనదారులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో రోడ్లపై నిలిపి ఉంచే వాహనాల విషయంలో మరియు అతివేగం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.