Nandamuri Tejaswini : సిద్ధార్థ్ జ్యువెలర్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నందమూరి తేజస్విని
Highlights
మొదటి సారిగా నటించిన తేజస్విని ఈ ప్రకటనకు దర్శకత్వం వహించిన యమునా కిషోర్ ఈ బ్రాండ్ ప్రమోషనల్ వీడియోను విడుదల చేసిన యాంకర్ సుమ
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ జ్యువెల్లరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన సిద్ధార్థ ఫైన్ జ్యువెల్లర్స్.. బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నందమూరి తేజస్విని వ్యవహరించనున్నట్టు వేమూరి కృష్ణ ప్రసాద్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రకటన ద్వారా తేజస్విని నటనలో అరంగేట్రం చేసింది. తెరపై తొలిసారిగా కనిపించిన.. తేజస్విని తన గాంభీర్యం, ఆజ్ఞాపించే ఉనికితో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. యమునా కిషోర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ బ్రాండ్ ప్రమోషనల్ వీడియోను యాంకర్ సుమ విడుదల చేశారు. తేజస్వినితో బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందని వేమూరి కృష్ణ ప్రసాద్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
