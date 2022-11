Nanda kumar: రెండోరోజు కస్టడీ విచారణకు నందకుమార్‌

X Nanda kumar: రెండోరోజు కస్టడీ విచారణకు నందకుమార్‌

Highlights Nanda kumar: చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి బంజారాహిల్స్‌ పీఎస్‌కు తరలింపు

Nanda kumar: డెక్కన్‌ కిచెన్‌ లీజ్‌ వ్యవహారం కేసులో రెండోరోజు కస్టడీ విచారణకు నందకుమార్‌ హాజరయ్యారు. చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి బంజారాహిల్స్‌ పోలీస్ట్‌ స్టేషన్‌కు నందకుమార్‌ను పోలీసులు తరలించారు. నేటితో నందకుమార్‌ కస్టడీ విచారణ ముగియనుంది.