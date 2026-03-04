  • Menu
Nalgonda: నల్గొండ జిల్లాలో విషాదం.. సాగర్ ఎడమ కాలువలో ఇద్దరు యువకులు గల్లంతు

Nalgonda: నల్గొండ జిల్లాలో విషాదం.. సాగర్ ఎడమ కాలువలో ఇద్దరు యువకులు గల్లంతు
Nalgonda

Highlights

Nalgonda: నల్గొండ జిల్లాలో సాగర్ ఎడమ కాలువలో ఇద్దరు యువకులు గల్లంతు అయిన సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది, పోలీసులు గజ ఈతగాళ్ల సహాయంతో వారికోసం వెతుకుతున్నారు

Nalgonda: నల్గొండ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువలో ప్రమాదవశాత్తు జారిపడి ఇద్దరు యువకులు గల్లంతయ్యారు. ఈ విషాద ఘటన నిడమనూరు మండల పరిధిలో జరిగింది. గల్లంతైన వారిని పెద్దవూర మండలం సిరిసినగండ్ల గ్రామానికి చెందిన బబ్లు చారి (17), నిడమనూరు మండలం సూరేపల్లికి చెందిన ఆలేటి కార్తీక్ (14)గా పోలీసులు గుర్తించారు.

స్నేహితుడిని కాపాడబోయి..

Nalgonda: స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బబ్లు కాలువ వద్ద చేతులు కడుక్కోవడానికి వెళ్లగా ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి నీటిలో పడిపోయాడు. ప్రవాహం వేగంగా ఉండటంతో అతడు కొట్టుకుపోతుండటం గమనించిన స్నేహితుడు కార్తీక్, అతడిని కాపాడే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే, నీటి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో కార్తీక్ కూడా ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడు.

ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో కాలువలో నీటి ప్రవాహం అత్యధికంగా ఉండటంతో ఇద్దరు యువకులు క్షణాల్లో నీటిలో కొట్టుకుపోయారు. గట్టుపై ఉన్న ఇతరులు కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

ముమ్మర గాలింపు..

Nalgonda:సమాచారం అందుకున్న నిడమనూరు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గజ ఈతగాళ్ల సహాయంతో కాలువలో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అయితే, సాగర్ ఎడమ కాలువలో నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో గాలింపు చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతోంది. యువకులు గల్లంతై గంటలు గడుస్తున్నా వారి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఈ ఘటనతో సిరిసినగండ్ల, సూరేపల్లి గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. పిల్లలు నీటిలో కొట్టుకుపోయారనే వార్త తో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. అధికారుల పర్యవేక్షణలో గాలింపు కొనసాగుతోంది.

సాధారణంగా సాగర్ కాలువల్లో నీటి విడుదల ఉన్న సమయంలో ప్రవాహం చాలా వేగంగా ఉంటుంది. గట్లు జారుడుగా ఉండటం వల్ల అడుగు వేయడం ప్రమాదకరమని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా, ఇలాంటి అపశ్రుతులు చోటుచేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యువత కాలువల వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

