Municipal Elections 2026: ఎన్నికల ప్రచారంలో కొత్త ట్రెండ్..పెళ్లిళ్లు, పుట్టిన పిల్లలకు నగదు సాయం..బాండ్ పేపర్ ఒప్పందాలు

Highlights

Municipal Elections 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో వింత హామీలు, ఖరీదైన బహుమతులు, బాండ్ పేపర్ వాగ్దానాలు. ఓటర్లను ఆకట్టుకునే కొత్త పద్ధతులు వెలుగులోకి.

Municipal Elections 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఈసారి వినూత్న పోకడలు కనిపిస్తున్నాయి. ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీలు విభిన్న హామీలు ఇస్తున్నట్టు సమాచారం. సాధారణంగా డబ్బు, మద్యం, ఆహార పదార్థాల పంపిణీ జరిగే ఎన్నికల ప్రచారం ఈసారి మరింత విస్తరించినట్లు తెలుస్తోంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, పోలింగ్ తేదీ సమీపిస్తున్న కొద్దీ ప్రచారం వేగం పెరిగింది. చివరి దశలో ఓటర్ల మద్దతు పొందేందుకు అభ్యర్థులు ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు అభ్యర్థులు పెళ్లిళ్లకు ఆర్థిక సాయం, పిల్లలు పుట్టిన సందర్భాల్లో నగదు సహాయం వంటి హామీలు ఇస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. కొన్ని చోట్ల బాండ్ పేపర్‌పై వాగ్దానాలు చేస్తున్నారనే సమాచారం కూడా వినిపిస్తోంది.

ఇతర ప్రాంతాల్లో ఖరీదైన గృహోపకరణాలు పంపిణీ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. టీవీలు, ఫ్రిజ్‌లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, మిక్సీలు, రైస్ కుక్కర్లు, డిన్నర్ సెట్‌లు వంటి వస్తువులు ఓటర్లకు అందిస్తున్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఓటర్లను తమవైపు తిప్పుకునేందుకు అభ్యర్థులు కొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారని స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది.

అయితే ఈ అంశాలపై అధికారికంగా ఎన్నికల సంఘం స్పందించాల్సి ఉంది. నియమావళి ఉల్లంఘనలపై ఫిర్యాదులు అందితే చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు చెబుతున్నారు. మొత్తం మీద ఈసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం గతంతో పోలిస్తే భిన్నంగా సాగుతోందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

