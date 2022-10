Boora Narsaiah Goud: ఈనెల 19న బీజేపీలోకి మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్య గౌడ్

X Boora Narsaiah Goud: ఈనెల 19న బీజేపీలోకి మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్య గౌడ్ Highlights Boora Narsaiah Goud: బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా సమక్షంలో కాషాయ కండువా కప్పుకోనున్న బూర నర్సయ్య

Boora Narsaiah Goud: మాజీ ఎంపీ బూర నర్సయ్య గౌడ్ ఈనెల 19న బీజేపీలో చేరనున్నారు. బీజేపీ అగ్రనేత, కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా సమక్షంలో కాషాయ కండువా కప్పుకోనున్నారు. ఈనెల 28న హైదరాబాద్‌లో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో బీసీ ఆత్మయ సభ నిర్వహించనున్నారు.