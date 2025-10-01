  • Menu
రాయదుర్గం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రధానమంత్రి జన ఔషధీ కేంద్రం ప్రారంభం

అనంతపురం: ప్రజలకు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన మందులను అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి జన ఔషధీ జనరిక్ షాపును రాయదుర్గం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మార్కెట్‌లో మందులు అధిక ధరలకు అమ్ముడవుతున్నాయని, కానీ జన ఔషధీ కేంద్రాలలో సగం కంటే తక్కువ ధరకే మందులు లభిస్తాయని తెలిపారు. ప్రజలు ఈ కేంద్రాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, తక్కువ ఖర్చుతో వైద్య సేవలను పొందాలని కోరారు. ఈ కేంద్రాలు పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆయన అన్నారు.

