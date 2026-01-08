  • Menu
Medaram Jatara 2026: కేసీఆర్‌ను కలిసిన మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ.. మేడారం జాతరకు సాదర ఆహ్వానం!

Highlights

మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర 2026కు రావాలని కేసీఆర్‌ను మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ ఆహ్వానించారు. ఎర్రవల్లి ఫామ్‌హౌస్‌లో జరిగిన ఈ భేటీ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

తెలంగాణలో రాజకీయ విభేదాలను పక్కన పెట్టి, సంప్రదాయానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఒక ఆహ్లాదకరమైన సన్నివేశం చోటుచేసుకుంది. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరొందిన **మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర (2026)**కు రావాల్సిందిగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్‌ను రాష్ట్ర మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ అధికారికంగా ఆహ్వానించారు.

ఫామ్‌హౌస్‌లో సాదర స్వాగతం

గురువారం మధ్యాహ్నం ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసానికి వెళ్లిన మంత్రులకు మాజీ సీఎం దంపతులు సాదర స్వాగతం పలికారు.

ఆహ్వాన పత్రిక: కేసీఆర్ మరియు ఆయన సతీమణి శోభమ్మకు జాతర ఆహ్వాన పత్రికతో పాటు తల్లుల ప్రసాదమైన బెల్లం (బంగారం), పట్టు వస్త్రాలను మంత్రులు అందజేశారు.

కేసీఆర్ మర్యాద: ఇంటికి వచ్చిన మంత్రులను కేసీఆర్ దంపతులు గౌరవించి, వారికి తెలంగాణ సంప్రదాయం ప్రకారం చీరలను బహుకరించారు. ఈ దృశ్యం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

రాజకీయాలకు అతీతంగా జాతర: మంత్రి సీతక్క

ఈ భేటీ అనంతరం మంత్రి సీతక్క మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"మేడారం జాతర అనేది రాష్ట్ర పండుగ. ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడుకునే సమయం కాదు. అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలో అందరినీ ఆహ్వానించాం, కానీ కేసీఆర్ గారు అందుబాటులో లేకపోవడంతో నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆడబిడ్డలుగా మేము వెళ్లినప్పుడు ఆయన ఎంతో ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించారు. మేడారం జాతరకు ఖచ్చితంగా వస్తానని ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు." అని సీతక్క తెలిపారు.

జాతర విశేషాలు:

తేదీలు: మేడారం మహా జాతర జనవరి 28 నుంచి జనవరి 31 వరకు 4 రోజుల పాటు జరగనుంది.

ఏర్పాట్లు: ఈ జాతర కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ. 230 కోట్లు కేటాయించి పనులను వేగవంతం చేసింది.

గౌరవం: గతంలో కేసీఆర్ హయాంలోనే ఈ జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే గౌరవంతో విపక్ష నేతలను ఆహ్వానించడం ఒక ఆరోగ్యకరమైన రాజకీయ పరిణామమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

