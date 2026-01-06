Runa Maafi:భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మంత్రి తుమ్మల.. వారి రుణాలు మాఫీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటన..!!
Runa Maafi: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేనేత వృత్తిపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న కార్మికులకు ఊరట కలిగించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. నేతన్నలపై ఉన్న ఆర్థిక భారం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ‘చేనేత రుణ మాఫీ’ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా గతంలో తీసుకున్న వ్యక్తిగత రుణాలను రద్దు చేసి, వారికి కొత్తగా జీవనాధారం ఏర్పడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
రాష్ట్ర చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు శాసనమండలిలో ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 2017 ఏప్రిల్ నుంచి 2024 మార్చి వరకు చేనేత కార్మికులు తీసుకున్న ఒక లక్ష రూపాయల లోపు వ్యక్తిగత రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయనున్నారు. ఈ నిర్ణయం కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ. 27.14 కోట్లను కేటాయించింది. దీని వల్ల తెలంగాణలోని 21 జిల్లాలకు చెందిన సుమారు 6,784 మంది చేనేత కార్మికులు నేరుగా లబ్ధి పొందనున్నారు.
చాలా కాలంగా రుణాల భారంతో ఇబ్బంది పడుతున్న నేతన్నలకు ఈ నిర్ణయం పెద్ద ఊరటగా మారింది. బకాయిల కారణంగా కొత్త రుణాలు పొందలేక, ముడి సరుకులు కొనుగోలు చేయడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న కార్మికులకు ఇది కొత్త ఆశను కలిగిస్తోంది. రుణ మాఫీతో పాటు, భవిష్యత్తులో వారు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేందుకు ప్రభుత్వం మరిన్ని సహాయక పథకాలను కూడా అమలు చేస్తోంది.
నేతన్నల ఆర్థిక భద్రత కోసం ‘చేనేత భరోసా’ మరియు పొదుపు పథకాల కింద ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు కేటాయించింది. ఈ పథకాల ద్వారా సుమారు రూ. 303 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించారు. అలాగే, చేనేత కార్మికులు పనిముట్లు లేదా ముడి సరుకుల కోసం తీసుకునే రుణాలపై అధిక వడ్డీ భారం పడకుండా ‘పావలా వడ్డీ’ పథకాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ పథకం కింద ఇప్పటివరకు రూ. 109 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
నిరంతర ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం టెస్కో (TSCO) ద్వారా చేనేత కార్మికుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వస్త్రాలను కొనుగోలు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ. 587 కోట్ల విలువైన వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి నేతన్నలకు నేరుగా ఆదాయం అందించింది. దీంతో మధ్యవర్తుల అవసరం లేకుండా కార్మికులకు న్యాయమైన ధర లభిస్తోంది.
అదేవిధంగా, ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘ఇందిరమ్మ చీరలు’ పథకం ద్వారా చేనేత మగ్గాలకు మళ్లీ జీవం పోసింది. ఈ చీరల తయారీ బాధ్యతను పూర్తిగా చేనేత కార్మికులకే అప్పగించడంతో ఏడాది పొడవునా వారికి పని లభిస్తోంది. బతుకమ్మ చీరల స్థానంలో అమలులోకి వచ్చిన ఈ పథకం వల్ల చేనేత వృత్తికి కొత్త ఊపొచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదనంగా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల యూనిఫాంలు, వసతి గృహాల దుప్పట్లు వంటి అవసరాలను కూడా చేనేత కార్మికుల నుంచే సమకూర్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ చర్యలన్నీ కలిసి రాష్ట్రంలోని నేతన్నలకు స్థిరమైన ఉపాధి, ఆర్థిక భద్రత కల్పించే దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి.