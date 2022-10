ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఆరోపణల వ్యవహారంపై మంత్రి శ్రీనివాస్‌ ఫైర్‌

Highlights Srinivas Goud: బీజేపీ మైండ్‌గేమ్‌పై టీఆర్‌ఎస్‌ పోరాటం చేస్తుంది

Srinivas Goud: ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఆరోపణల వ్యవహారంపై మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ ఫైర్‌ అయ్యారు. బ్లాక్‌ డ్రస్‌ వేసుకొని మునుగోడు ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. బీజేపీ మైండ్‌ గేమ్‌పై టీఆర్ఎస్‌ పోరాటం చేస్తుందని చెప్పారు.