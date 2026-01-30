Medaram Jatara: మేడారంలో భక్తజన సంద్రం.. వనదేవతలకు మొక్కులు చెల్లించుకున్న బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్!
Medaram Jatara: మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరలో మూడో రోజు భక్త జనసందోహం! బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ గారెత్ విన్ ఓవెన్ వనదేవతలకు మొక్కులు చెల్లించుకోగా, గవర్నర్ మరియు ఇతర ప్రముఖులు అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు.
Medaram Jatara: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగ మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం నాటికి మూడో రోజుకు చేరుకున్న ఈ మహా జాతరలో భక్తుల రద్దీ పరాకాష్టకు చేరింది.
వనదేవతల దర్శనం కోసం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్ నుండి లక్షలాది మంది భక్తులు మేడారానికి పోటెత్తుతున్నారు. జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, అమ్మవార్లకు ఎత్తు బంగారం (బెల్లం) సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు.
మేడారంలో బ్రిటిష్ ప్రతినిధి సందడి
ఈ రోజు జాతరలో ఒక ప్రత్యేక దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. హైదరాబాద్లోని బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషన్ గారెత్ విన్ ఓవెన్ మేడారం వనదేవతలను దర్శించుకున్నారు.
తులాభారం: ఆయన అమ్మవార్లకు తన బరువుకు సమానమైన బంగారం (బెల్లం) తులాభారం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
స్వాగతం: మంత్రి సీతక్క, జిల్లా కలెక్టర్ ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. గిరిజన సంస్కృతిని, జాతర విశిష్టతను మరియు ప్రభుత్వం చేసిన ఏర్పాట్లను వారికి వివరించారు.
విచ్చేసిన ప్రముఖులు (VVIP Visits)
వనదేవతల ఆశీస్సుల కోసం పలువురు ప్రముఖులు మేడారానికి తరలివచ్చారు.
♦ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ, హర్యానా మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు.
♦ వీరితో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, జువల్ ఓరం, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కూడా పవిత్ర గద్దెలను సందర్శించారు. జానపద కళాకారులు తమ సంప్రదాయ నృత్యాలతో అతిథులకు స్వాగతం పలికారు.
కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది.
వైద్య సదుపాయం: అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు నిరంతరం అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ట్రాఫిక్ & భద్రత: ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా క్యూలైన్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య పనులపై యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.