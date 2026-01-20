Medaram Jatara 'AI' నిఘా.. ఖాకీల మూడో కన్నుతో పకడ్బందీ భద్రత! భక్తుల కోసం జియో ట్యాగింగ్ టెక్నాలజీ
తెలంగాణ కుంభమేళాగా పిలవబడే మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహాజాతరకు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. జనవరి 28 నుండి 31 వరకు జరిగే ఈ జాతరలో భక్తుల భద్రత కోసం పోలీస్ శాఖ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని రంగంలోకి దించింది. ఈసారి జాతరలో గగనతలం నుంచి భూస్థాయి వరకు AI (కృత్రిమ మేధ) నిఘా నీడన జాతర జరగనుంది.
డేగ కన్నుతో AI నిఘా
మహాజాతర చరిత్రలో తొలిసారిగా పోలీస్ శాఖ AI టెక్నాలజీని వినియోగిస్తోంది. మేడారం చుట్టూ 20 కిలోమీటర్ల పరిధిని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి పర్యవేక్షించనున్నారు.
క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్: ఒకే చోట నలుగురు కంటే ఎక్కువ మంది గుమిగూడితే AI కెమెరాలు వెంటనే అలర్ట్ చేస్తాయి. తద్వారా తొక్కిసలాట జరగకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటారు.
నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్: జాతరకు వచ్చే వేలాది వాహనాల సంఖ్యను అంచనా వేయడానికి ప్రత్యేకమైన నెంబర్ ప్లేట్ రీడింగ్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు.
గగనతల నిఘా: 20 హైటెక్ డ్రోన్లు, 480 సీసీ కెమెరాలను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానించారు.
తప్పిపోయిన వారిని పట్టించే 'జియో ట్యాగింగ్'
జాతరలో లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ రద్దీలో చిన్న పిల్లలు లేదా వృద్ధులు తప్పిపోతే వారిని త్వరగా గుర్తించడానికి పోలీసులు సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు.
GPS బ్యాండ్లు: పిల్లల చేతికి జీపీఎస్ బ్యాండ్లు వేయడం ద్వారా వారు ఎక్కడ ఉన్నా ఇట్టే కనిపెట్టవచ్చు.
జియో ట్యాగ్: గత జాతరలో సుమారు 30 వేల మంది తప్పిపోగా, వారిని క్షేమంగా కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేర్చారు. ఈసారి 'జియో ట్యాగ్' ద్వారా మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ట్రాకింగ్ను మరింత సులభతరం చేశారు.
13 వేల మందితో ఖాకీ కోట
అమ్మవార్ల గద్దెలకు రావడం నుంచి వన ప్రవేశం వరకు ప్రతి ఘట్టాన్ని 13 వేల మంది పోలీసు బలగాలు పర్యవేక్షించనున్నాయి. వీఐపీల భద్రతతో పాటు సామాన్య భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు పెద్దపీట వేశారు.
పార్కింగ్ సౌకర్యం: వాహనాల కోసం 1400 ఎకరాల్లో 33 పార్కింగ్ స్థలాలను కేటాయించారు.
ముగింపు:
అత్యాధునిక సాంకేతికత, అప్రమత్తమైన నిఘాతో మేడారం జాతరను అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ సిద్ధమైంది. భక్తులు కూడా పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ అమ్మవార్ల దర్శనం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.