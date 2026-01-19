  • Menu
తెలంగాణ

Medaram Jatara స్పెషల్ బస్సులు: కరీంనగర్ రీజియన్ నుంచి 700 బస్సులు.. ఛార్జీల వివరాలు ఇవే!

Highlights

మేడారం జాతర 2026 కోసం కరీంనగర్ రీజియన్ నుంచి 700 ప్రత్యేక బస్సులను ఆర్టీసీ నడుపుతోంది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఉండగా, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, గోదావరిఖని ఛార్జీల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

తెలంగాణ కుంభమేళాగా పిలుచుకునే మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కరీంనగర్ రీజియన్ నుంచి ఏకంగా 700 ప్రత్యేక బస్సులను నడపాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.

మహాలక్ష్మి పథకం వర్తిస్తుందా?

మహిళా ప్రయాణికులకు ఒక ముఖ్య గమనిక! ఈ ప్రత్యేక బస్సుల్లో (ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్) కూడా మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఉంటుంది. అయితే, పురుషులు మరియు పిల్లలకు మాత్రం సాధారణ ఛార్జీల కంటే 50% అదనపు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి.

ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి ఎన్ని బస్సులు?

కరీంనగర్ రీజియన్ పరిధిలోని ముఖ్య పట్టణాల నుంచి నడిచే బస్సుల వివరాలు:

కరీంనగర్: 140 బస్సులు

పెద్దపల్లి: 175 బస్సులు

మంథని: 170 బస్సులు

గోదావరిఖని: 115 బస్సులు

హుస్నాబాద్ & హుజూరాబాద్: తలో 50 బస్సులు

టికెట్ ధరల వివరాలు (పెద్దలు / పిల్లలు):

జాతర స్పెషల్ బస్సుల్లో ఛార్జీలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

ప్రయాణికులకు కీలక సూచనలు:

24 గంటల సేవలు: ఈ ప్రత్యేక బస్సులు జనవరి 27 నుంచి 31 వరకు 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి.

దగ్గరగా ప్రయాణం: ప్రైవేట్ వాహనాల కంటే ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా వెళ్తే గద్దలకు అతి దగ్గరగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

తిరుగు ప్రయాణం: జాతర ముగిశాక భక్తులు తిరిగి వచ్చేందుకు కూడా ఆర్టీసీ భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది.

సమ్మక్క-సారలమ్మల దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆర్టీసీ అధికారులు కోరుతున్నారు.

