  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Medak Tragedy: స్మార్ట్‌ఫోన్ వ్యసనం ప్రాణం తీసింది.. మెదక్ జిల్లాలో కంటతడి పెట్టించే ఘటన.

Medak Tragedy: స్మార్ట్‌ఫోన్ వ్యసనం ప్రాణం తీసింది.. మెదక్ జిల్లాలో కంటతడి పెట్టించే ఘటన.
x
Highlights

మెదక్ ఘటన విషాదం. తల్లిదండ్రులు మందలించారని 19 ఏళ్ల యువతి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. యువతలో మొబైల్ వ్యసనం ప్రమాదకరమని ఈ ఘటన తెలుపుతోంది.

మెదక్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఒక అత్యంత విషాదకరమైన ఘటన స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. నేటి తరం యువతలో పెరిగిపోతున్న ‘మొబైల్ ఫోన్ వ్యసనం’ ఎంతటి ప్రమాదకరమైనదో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది. తల్లిదండ్రులు మందలించినందుకు ఆ యువతి తీసుకున్న తొందరపాటు నిర్ణయం ఆ కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని నింపింది.

ఈ ఘటన హవేలీఘన్‌పూర్ మండలం ముత్తాయిపల్లి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. స్థానిక సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన సంగెం శంకర్, సుజాత దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. వారి పెద్ద కుమార్తె శిరీష (19) గత కొంతకాలంగా మొబైల్ ఫోన్‌కు, ముఖ్యంగా మొబైల్ గేమ్స్‌కు బానిసైనట్లు తెలుస్తోంది.

గత ఆదివారం, శిరీష ఫోన్‌లో గేమ్స్ ఆడుతుండటం గమనించిన తల్లి సుజాత.. ఫోన్ వాడకం తగ్గించి చదువుపై గానీ, ఇతర ఉపయోగకరమైన పనులపై గానీ దృష్టి పెట్టాలని సున్నితంగా మందలించారు. అయితే, తల్లి మాటలను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న శిరీష తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది.

ఎవరూ లేని సమయంలో శిరీష ఎలుకల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఆమె పరిస్థితిని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే మెదక్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు ఆమెను కాపాడేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించినప్పటికీ, పరిస్థితి విషమించి ఆమె మరణించింది. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె కళ్ల ముందే ప్రాణాలు వదలడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

నేటి సమాజంలో యువత ఎదుర్కొంటున్న మానసిక, ఉద్వేగభరితమైన సవాళ్లను ఈ ఘటన ఎత్తి చూపుతోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై యువత ఎంతలా ఆధారపడుతున్నారంటే.. అవి కేవలం సమాచార మార్పిడికే కాకుండా వ్యసనంగా మారుతున్నాయి. చిన్నపాటి విషయాలకే తీవ్రంగా కలత చెందుతూ, తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకాన్ని అడ్డంకిగా భావిస్తున్నారు. ఆవేశంలో లేదా భావోద్వేగ స్థితిలో వారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు తిరిగి రాని నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.

పిల్లల ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పులను నిశితంగా గమనిస్తూ.. వారితో ఓపికగా, సానుభూతితో మాట్లాడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, ప్రాణం విలువను మరియు టెక్నాలజీ వ్యసనం వల్ల కలిగే నష్టాలను యువతకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకునే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించడం ద్వారా ఇటువంటి విషాదాలను నివారించి విలువైన ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చని వారు తెలుపుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick