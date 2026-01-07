Mahindra University: ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఆస్ట్రేలియా గ్లోబల్ డిగ్రీ అవకాశం
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు గ్లోబల్ అవకాశం.. మహీంద్రా యూనివర్సిటీ–ఆస్ట్రేలియా ANU మధ్య 2+2 ఒప్పందం!
హైదరాబాద్లోని మహీంద్రా యూనివర్సిటీ (MU) భారతీయ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ విద్యా అవకాశాలు అందించే దిశగా కీలక ముందడుగు వేసింది. ఆస్ట్రేలియన్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ (ANU)తో కలిసి ‘2+2’ ఆర్టిక్యులేషన్ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా విద్యార్థులు గ్లోబల్ స్థాయిలో చదివి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన డిగ్రీ సాధించే అవకాశం లభించనుంది.
2+2 ప్రోగ్రామ్ వివరాలు:
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో మొదటి రెండు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లోని మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో పూర్తి చేయాలి. అనంతరం మిగిలిన రెండేళ్లను ఆస్ట్రేలియా రాజధాని కాన్బెర్రాలోని ANU క్యాంపస్లో కొనసాగిస్తారు. నాలుగేళ్ల కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ANU నుంచి డిగ్రీ ప్రదానం చేస్తారు.
ఏడు కీలక విభాగాల్లో అవకాశాలు:
ఈ ప్రోగ్రామ్ను ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఉన్న ఏడు ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అవి—
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)
కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్
మెకట్రానిక్స్
ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్
ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్
మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్
నానో టెక్నాలజీ
మహీంద్రా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ యాజులు మేడూరి మాట్లాడుతూ, ANUకు ఉన్న ప్రపంచస్థాయి పరిశోధనా ఖ్యాతి తమ విద్యా దృక్పథానికి మరింత బలం చేకూరుస్తుందని అన్నారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన అంతర్జాతీయ వేదిక లభిస్తుందని తెలిపారు.
ANU స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ (ఇంటర్నేషనల్) ప్రొఫెసర్ శివ కరుటూరి స్పందిస్తూ, మల్టీ-డిసిప్లినరీ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ విధానంలో ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఇది గొప్ప అవకాశమని పేర్కొన్నారు. మహీంద్రా యూనివర్సిటీతో కలిసి విద్యా, పరిశోధనా రంగాల్లో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యం కొనసాగించాలని ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు.
ప్రవేశాలు, నాణ్యతపై దృష్టి:
విద్యా ప్రమాణాలను కాపాడేందుకు గాను ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రోగ్రామ్కు కేవలం 20 మంది విద్యార్థులను మాత్రమే ఎంపిక చేయనున్నారు. అంతేకాదు, ఈ ఒప్పందం విద్యార్థుల మార్పిడితో పాటు అధ్యాపకుల అనుభవాల పంచకం, ఉమ్మడి పరిశోధనలకు కూడా బలమైన పునాది వేస్తుందని మహీంద్రా యూనివర్సిటీ అసోసియేట్ డీన్ విశాలాక్షి తలకోకుల తెలిపారు.
మహీంద్రా గ్రూప్ స్థాపించిన మహీంద్రా యూనివర్సిటీ పరిశోధన, ఇన్నోవేషన్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. మరోవైపు, 1946లో స్థాపితమైన ANU, QS వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ 2026లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 32వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల కలయిక తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు గ్లోబల్ కెరీర్ దిశగా ఒక అరుదైన అవకాశంగా మారనుంది.