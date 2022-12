Malla Reddy: కుటుంబంలాగే పార్టీలో కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలుంటాయి..

Malla Reddy: కుటుంబం అంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయని అలాగే పార్టీలో కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలు రావడం సహజమన్నారు మంత్రి మల్లారెడ్డి. పార్టీలో వచ్చిన సమస్యలు త్వరలోనే పరిష్కారం అవుతాయని మంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.