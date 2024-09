KTR Tweet: ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో కనీసం మీటింగ్‌ పెట్టుకునే పరిస్థితి లేదా?

రౌడీ మూకలు దాడి చేసినా…రాళ్ళు రువ్వినా…



దాడులను ఆపవలసిన పోలీసులు చేతులు ముడుచుకున్నా…



ధైర్యంగా నిలబడి పోరాడిన ప్రతి @BRSparty సోదరుడికి, సోదరికి అలాగే సోషల్ మీడియా లో అండగా నిలిచిన యోధులకి వందనాలు!



A heartfelt salute to every solider of BRS who bravely stood up against the…