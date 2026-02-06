Hyderabad: కేపీహెచ్బీలో విషాదం.. పనిచేస్తున్న ఆఫీసు భవనంపై నుంచి దూకి యువతి ఆత్మహత్య!!
Hyderabad: హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీలో విషాదం.. సీబీసీఐడీ కాలనీలోని ప్రైవేట్ ఆఫీస్ భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి దూకి యువతి ఆత్మహత్య. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందిన అనిత.
Hyderabad: హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ (KPHB) పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గురువారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న యువతి, తాను పనిచేస్తున్న భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మృతురాలు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన అనితగా గుర్తించారు.
వివరాల్లోకి వెళ్తే.. పోలీసులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. చిత్తూరు జిల్లా మద్దినాయనిపల్లి గ్రామానికి చెందిన అనిత (23) జీవనోపాధి కోసం హైదరాబాద్కు వలస వచ్చింది. ఆమె కేపీహెచ్బీ పరిధిలోని సీబీసీఐడీ కాలనీలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది.
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి: గురువారం విధుల్లో ఉన్న సమయంలో అనిత హఠాత్తుగా కార్యాలయ భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసింది. భవనం పైనుంచి ఒక్కసారిగా కింద పడటంతో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గమనించిన తోటి సిబ్బంది వెంటనే ఆమెను నిజాంపేటలోని శ్రీశ్రీ హోలిస్టిక్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించడంతో అనిత ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
తల్లి ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి అసలు విషయం: ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతురాలి తల్లి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో కీలక విషయాలు పేర్కొన్నారు. అనిత గత కొంతకాలంగా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతోందని, దీనివల్ల తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి లోనైందని తెలిపారు. ఈ డిప్రెషన్ కారణంగానే ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం తరలించి, కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.