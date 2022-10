మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి దూరంగా కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌‌రెడ్డి

Komatireddy Venkat Reddy: మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ప్రచారానికి స్టార్ క్యాంపెయినర్ కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌‌రెడ్డి దూరంగా ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 15న కుటుంబంతో సహా కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి ఆస్ట్రేలియా వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోలింగ్‌ తర్వాతే.. తిరిగి హైదరాబాద్‌ వచ్చే అవకాశం ఉందని కోమటిరెడ్డి సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.