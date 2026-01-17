"Komatireddy is Like God to Me".. ఆయన బావిలో దూకమన్నా దూకుతా: ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిపై వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను ఖండించిన జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి. "ఆయన బావిలో దూకమన్నా దూకుతా" అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు. మంత్రి కోమటిరెడ్డి భావోద్వేగ స్పీచ్ పూర్తి వివరాలు.
తెలంగాణ ఆర్అండ్బీ, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిపై వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను తుపాను సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి తన నాయకుడికి మద్దతుగా నిలుస్తూ అత్యంత భావోద్వేగపూరితమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
శ్రీరామచంద్రుడితో పోలిక..
మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి శ్రీరామచంద్రుడితో పోల్చారు. "మంత్రి కోమటిరెడ్డి నాకు దైవంతో సమానం. ఆయన మాట నాకో వేదం. ఒకవేళ ఆయన బావిలోకి దూకమని ఆదేశిస్తే.. వెనుకాడకుండా దూకడానికి నేను సిద్ధం" అని తన విధేయతను చాటుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అప్పట్లోనే మంత్రి పదవిని త్యాగం చేసిన గొప్ప వ్యక్తిపై ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు చేయడం దురదృష్టకరమని ఆయన మండిపడ్డారు.
మంత్రి కోమటిరెడ్డి భావోద్వేగ స్పందన: "విషమిచ్చి చంపేయండి"
మరోవైపు తనపై మరియు ఒక మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిపై వస్తున్న అసత్య వార్తలపై మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మీడియా తీరుపై ఆయన కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
వ్యక్తిగత జీవితంపై దాడి: "నాపై ఏమైనా ఉంటే నేరుగా రాయండి, నేను తట్టుకుంటాను. కానీ బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్న మహిళా అధికారులను, నా కుటుంబాన్ని ఇందులోకి లాగకండి. రేటింగ్లు, వ్యూస్ కోసం ఒకరి జీవితాలతో ఆడుకోవడం సరైందేనా?" అని మంత్రి నిలదీశారు.
కుమారుడి జ్ఞాపకాలు: తన కుమారుడి మరణం తర్వాత తాను సగం చనిపోయానని, కేవలం పేదలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నానని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఇలాంటి తప్పుడు రాతలతో నన్ను మానసికంగా హింసించే బదులు, ఇంత విషమిచ్చి చంపేయండి" అంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
ఫోన్ నంబర్ వివాదం: తాను ఫోన్ నంబర్ మార్చానంటూ వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండించారు. తన గొంతు సమస్య కారణంగా తక్కువ మాట్లాడాలని డాక్టర్లు సూచించారని, అందుకే ఫోన్ను పీఏ వద్ద ఉంచుతున్నానని, ఆ నంబర్తోనే తాను ఆరుసార్లు గెలిచానని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
సిట్ (SIT) దర్యాప్తుకు ఆదేశం
ఈ అసత్య ప్రచారాల వెనుక ఎవరున్నారనే కోణంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సిట్ దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. విచారణలో అసలు నిజాలు బయటకు వస్తాయని, తప్పుడు వీడియోలు క్రియేట్ చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.