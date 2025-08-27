  • Menu
Khairatabad Ganesh 2025: ఖైరతాబాద్ గణేశుడి విశేషాలు మీకోసం!

Highlights

ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి రాగానే హైదరాబాద్ నగరం గణేశ భక్తి వాతావరణంతో నిండిపోతుంది. అందులోనూ ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ఉత్సవం ప్రత్యేక స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈసారి ఖైరతాబాద్ గణపయ్యను “విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి”గా ప్రతిష్ఠించారు.

ఈ ఏడాది గణేశ్ విగ్రహం 69 అడుగుల ఎత్తు, 28 అడుగుల వెడల్పుతో అద్భుతంగా రూపొందింది. దాదాపు 84 రోజుల పాటు 125 మంది శిల్పకారుల శ్రమతో ఈ రూపం సిద్ధమైంది. 30 టన్నుల స్టీల్ ఫ్రేమ్, గుజరాత్ నుంచి తెప్పించిన 1,000 సంచుల మట్టి, 70 సంచుల బియ్యం తొక్కలు, రంగులు, ఇతర సహజ పదార్థాలతో ఈ విగ్రహాన్ని తీర్చిదిద్దారు. పర్యావరణహిత పదార్థాలతో విగ్రహం నిర్మించడం ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ప్రత్యేకతే.

ఉత్సవ సమయంలో తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలి వస్తారు. “గణపతి బప్పా మోరియా” నినాదాలతో ప్రాంతమంతా మారుమోగుతుంది. ప్రత్యేక హోమాలు, పూజలు, అభిషేకాలతో మండపం రోజంతా భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది.

ఈసారి గణపయ్య ఇచ్చిన సందేశం “విశ్వశాంతి”. సమాజంలో ఐక్యత, సఖ్యత, అభివృద్ధి కోసం గణపయ్య భక్తులకు పిలుపునిచ్చారు. సెప్టెంబర్ 6న జరిగే నిమజ్జనం వేడుక ఈ ఉత్సవానికి హైలైట్‌గా నిలవనుంది. భారీ క్రేన్ల సహాయంతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో నిమజ్జనం జరగనుంది.

భక్తుల సౌలభ్యం కోసం పోలీసులు, జిహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ విభాగం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.

మొత్తానికి, ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ఉత్సవం భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, సంప్రదాయం, కళాత్మకతల సమ్మేళనం. ప్రతి ఏడాది కొత్త రూపం, కొత్త సందేశంతో భక్తుల ముందుకు వచ్చే ఈ మహాగణపతి, ఈసారి “విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి”గా మరింత వైభవంగా వెలుగొందుతున్నాడు.

