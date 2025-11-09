Jubilee Hills By-Election: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారం ముగింపు.. నేటితో హోరాహోరీ పోరుకు తెర
Jubilee Hills By-Election: జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రచారం గడువు నేటి (శనివారం) సాయంత్రంతో ముగిసింది. ప్రచారం ముగిసినప్పటికీ, నియోజకవర్గంలో రాజకీయ పోరు తీవ్రస్థాయిలో కొనసాగుతోంది. మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీల మధ్యే ప్రధానంగా త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. ఈ ఎన్నికను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటుండగా, గతంలో నియోజకవర్గంలో పట్టు సాధించిన బీఆర్ఎస్ సైతం విజయం కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
ఉప ఎన్నిక అనివార్యత, ప్రధాన అభ్యర్థులు
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మరణం కారణంగా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ కీలక పోరులో ఆయన భార్య మాగంటి సునీత బీఆర్ఎస్ తరపున పోటీ చేస్తుండగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నవీన్ యాదవ్, బీజేపీ తరపున లంకల దీపక్ రెడ్డి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.
ప్రచారం ముగియడంతో, ప్రధాన పార్టీల నాయకులు చివరి నిమిషంలో ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు శక్తివంతమైన ప్రచారాలను నిర్వహించారు.
144 సెక్షన్ అమలు, మద్యం దుకాణాలు మూసివేత
శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా ఉండేందుకు పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
సెక్షన్ 144 అమలు: నేటి (నవంబర్ 9) సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ పరిధిలో సెక్షన్ 144 అమలులోకి వస్తుంది. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ దృష్ట్యా ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది గుమిగూడటం ఈ నిబంధన ద్వారా నిషేధించబడుతుంది.
అమలు తేదీలు: పోలింగ్ రోజు (నవంబర్ 11) ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఓటింగ్ పూర్తయ్యే వరకు సెక్షన్ 144 కొనసాగుతుంది. అలాగే, ఫలితాలు ప్రకటించే నవంబర్ 14 నాడు ఉదయం 6 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు కూడా భద్రతా చర్యలు అమలులో ఉంటాయి.
మద్యం అమ్మకాలపై నిషేధం
ఎన్నికల కోడ్, శాంతిభద్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మద్యం అమ్మకాలపై కూడా నిషేధం విధించారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని వైన్ తయారీ కేంద్రాలు, బార్లు, మద్యం దుకాణాలు, లైసెన్స్ పొందిన సంస్థలు:
♦ నవంబర్ 9 సాయంత్రం 6 గంటల నుండి
♦ నవంబర్ 12 వరకు మూసివేయబడతాయి.
♦ ఓట్ల లెక్కింపు రోజున (నవంబర్ 14) కూడా మద్యం అమ్మకాలపై నిషేధం కొనసాగుతుంది.
పోలింగ్ రోజు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ, ఈ కీలకమైన ఉప ఎన్నికలో విజయం సాధించడానికి ప్రతి పార్టీ చివరి ప్రయత్నాలు చేస్తుండటంతో నియోజకవర్గంలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.