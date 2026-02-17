  • Menu
Inter Hall Tickets 2026 Release Date: ఇంటర్ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లు రేపే విడుదల

Inter Hall Tickets 2026 Release Date: ఇంటర్ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లు రేపే విడుదల
Inter Hall Tickets 2026 Release Date: ఇంటర్ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లు రేపే విడుదల

Highlights

ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షల హాల్‌టికెట్లు ఈ నెల 18న విడుదల. కళాశాల ఖాతాలు, మండలి జాలగృహం, సందేశ సేవ ద్వారా విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్‌టికెట్లను ఈ నెల 18న విడుదల చేయనున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి తెలిపింది. విద్యార్థుల హాల్‌టికెట్లను కళాశాలల ప్రవేశ ఖాతాల్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.

ఈ నెల 20న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నమోదైన సందేశ సేవ ఖాతాలకు కూడా హాల్‌టికెట్లు పంపించనున్నారు. అదేవిధంగా మండలి అధికారిక జాలగృహంలో కూడా హాల్‌టికెట్లు పొందుపరచనున్నారు. విద్యార్థులు తమ వివరాలు నమోదు చేసి హాల్‌టికెట్లను పొందవచ్చు.

జాలగృహం నుంచి పొందిన హాల్‌టికెట్‌పై ప్రిన్సిపాల్ సంతకం లేకపోయినా పరీక్షకు అనుమతి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. హాల్‌టికెట్‌లో పేరు, ఫోటో, విషయాల్లో తప్పులు ఉంటే సంబంధిత కళాశాల ప్రిన్సిపాల్‌ను సంప్రదించి సవరించుకునే అవకాశం కల్పించారు.

హాల్‌టికెట్లపై క్యూఆర్ సంకేతాన్ని ముద్రిస్తున్నారు. పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకునే మార్గపటంతో దీనిని అనుసంధానించారు. ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు ఈ నెల 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 9 లక్షల 96 వేల 529 మంది పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,495 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.

హాల్‌టికెట్లు జారీ కాలేదని ఆరోపిస్తూ విద్యార్థి సంఘం ప్రతినిధులు మండలి కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు. హాల్‌టికెట్లు అందని విద్యార్థులకు తక్షణమే న్యాయం చేయాలని వారు కోరారు.

