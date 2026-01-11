  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Indiramma Houses Scheme Update: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్దిదారులకు పండగే పండగ.. ప్రతివారం అకౌంట్లోకి నిధులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!

Indiramma Houses Scheme Update
x

Indiramma Houses Scheme Update: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్దిదారులకు పండగే పండగ.. ప్రతివారం అకౌంట్లోకి నిధులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!

Highlights

Indiramma Houses Scheme Update: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్దిదారులకు గుడ్ న్యూస్! ఇక నుంచి ప్రతివారం అకౌంట్లోకి డబ్బులు. బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం లేకుండా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.

Indiramma Houses Scheme Update: తెలంగాణలో సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసుకుంటున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్దిదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎదురవుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు నిధుల విడుదల ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించింది. రామగుండంలో పర్యటించిన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ మేరకు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రతివారం బిల్లుల చెల్లింపు: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం ఏ దశలో ఉంటే ఆ దశకు సంబంధించిన నిధులను ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లబ్దిదారుల ఖాతాల్లో వేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

వేగవంతమైన విడుదల: లబ్దిదారులు ఇల్లు ఎంత వేగంగా నిర్మిస్తే, నిధులు అంత వేగంగా అకౌంట్లోకి వస్తాయి.

వారంతపు చెల్లింపులు: ఇక నుంచి ప్రతివారం (Every Week) లబ్దిదారుల అకౌంట్లోకి నిధులు విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని భట్టి విక్రమార్క అధికారులను ఆదేశించారు. బిల్లుల ఆమోదంలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకూడదని స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్త విస్తరణ: ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇళ్ల చొప్పున మంజూరు చేసింది. దీని కోసం ఇప్పటివరకు రూ. 22,500 కోట్లు విడుదలైనట్లు సమాచారం. త్వరలోనే రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. గ్రామాలతో పాటు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేదలకు కూడా ఇళ్లను కేటాయించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

రామగుండం అభివృద్ధిపై కీలక ప్రకటనలు: ఈ పర్యటనలో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కొండా సురేఖతో కలిసి భట్టి విక్రమార్క పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.

కొత్త పవర్ ప్లాంట్: రామగుండంలో త్వరలోనే 800 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

సింగరేణి అభివృద్ధి: సింగరేణి సంస్థను అన్ని విధాలుగా కాపాడుకుంటామని, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఇప్పటికే కోటి రూపాయల ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పించినట్లు గుర్తుచేశారు.

సంక్రాంతి పండుగ వేళ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్దిదారుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick