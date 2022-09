ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఈనెల 25న ఇండియా.. టికెట్ల కోసం క్యూ కడుతున్న ఫ్యాన్స్

X ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఈనెల 25న ఇండియా.. టికెట్ల కోసం క్యూ కడుతున్న ఫ్యాన్స్ Highlights *ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్లు బుక్‌ కాక ఇబ్బందులు

Hyderabad: హైదరాబాద్ నగర వాసుల్లో క్రికెట్ ఫీవర్ మొదలైంది. ఈనెల 25న హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఇండియా-ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ జరగనుంది. ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్లు బుక్ కాక ఫ్యాన్స్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండడంతో స్టేడియం దగ్గరకు వస్తున్నారు. ఎలాగైనా మ్యాచ్ చూడాలని... అందుకే టికెట్ల కోసం వచ్చామంటున్నారు.