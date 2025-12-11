IMD Cold Wave Alert: తెలంగాణలోనే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు హైదరాబాద్లోనే… ఎంతంటే?
తెలంగాణలో చలి తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. మరికొన్ని రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో చలి తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. మరికొన్ని రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సాధారణంగా పల్లె ప్రాంతాల్లోనే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. అయితే ఈసారి ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే—రాష్ట్రంలోనే అత్యల్ప టెంపరేచర్లు హైదరాబాద్ నగరంలోనే నమోదవుతున్నాయి. తెల్లవారుజామున నగరవాసులు చలి తీవ్రతతో గజగజ వణికిపోతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చలి పంజా
ప్రస్తుతం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయాయి. రాబోయే రోజుల్లో చలితీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశముందని IMD తెలిపింది.
తెలంగాణలో రికార్డు స్థాయిలో చలి – హైదరాబాద్ రెండో స్థానంలో
తెలంగాణలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత ఆదిలాబాద్లో 7.2°C గా నమోదైంది.
దాని తర్వాతి స్థానంలో హైదరాబాద్ నిలిచింది. నగర శివారులలోని పటాన్ చెరులో 7.8°C నమోదు కావడం సంచలనం సృష్టించింది.
అదేవిధంగా,
రాజేంద్రనగర్: 9.5°C
హయత్నగర్: 10°C
తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ సమాచారం ప్రకారం నగరం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో మరింత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైయ్యాయి:
మోయినాబాద్: 6.6°C
ఇబ్రహీంపట్నం: 7.7°C
ఈ జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్
అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న జిల్లాలు:
ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి
ఈ జిల్లాలకు IMD ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
రాజ్యంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా ఉన్నాయి:
మెదక్: 8°C
హన్మకొండ: 10°C
నిజామాబాద్: 11.9°C
రామగుండం: 12.6°C
ఖమ్మం: 13.8°C
ఈ జిల్లాల్లో ఎల్లో అలర్ట్
21 జిల్లాల్లో 10°C నుండి 15°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశముందని IMD తెలిపింది.
జోగులాంబ గద్వాల, నాగర్ కర్నూల్, నారాయణపేట, మహబూబ్ నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో మాత్రం 15°C కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
డిసెంబర్ 16 వరకు చలే…
రాబోయే 2–3 రోజుల్లో కూడా రాష్ట్రంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3–4°C తక్కువగా ఉండనున్నాయి.
డిసెంబర్ 16 తర్వాత చలితీవ్రత కొంచెం తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఏపీలో మరింత తీవ్ర చలి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో చలి మరింత విస్తరించింది.
అరకు: 3.6°C
జీ. మాడుగుల: 3.9°C
పొగమంచు కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.