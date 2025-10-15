Weather Update: IMD తాజా అంచనా అక్టోబర్ 18 వరకు తెలంగాణ, ఏపీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా ప్రకారం, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన వివరాలు:
దక్షిణ భారతదేశం: రాగల మూడు రోజులు (అక్టోబర్ 18 వరకు), ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. పలుచోట్ల 19వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలుంటాయని హెచ్చరించింది.
వర్షాలు అంచనా ఉన్న ప్రాంతాలు:
తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి.
కర్ణాటక, కోస్తా ఆంధ్రా, యానాం (అక్టోబర్ 16 వరకు).
లక్షద్వీప్ (అక్టోబర్ 17-18 తేదీల్లో).
వాతావరణ పరిస్థితి: రాబోయే నాలుగైదు రోజులు ఈ ప్రాంతాల్లో మెరుపులు, ఈదురు గాలులు (గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో) వీచే అవకాశం ఉంది.
పశ్చిమ ప్రాంతం: కొంకణ్, గోవా, మధ్య మహారాష్ట్రలో అక్టోబర్ 17 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి.
ఈశాన్య రాష్ట్రాలు: అసోం, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, త్రిపురలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి, ఆ తర్వాత వర్షపాతం తగ్గుతుంది.
రుతుపవనాల ఉపసంహరణ:
రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని మరికొన్ని ప్రాంతాల నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు మరింతగా ఉపసంహరించుకోవడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని IMD పేర్కొంది.
ఢిల్లీ వాతావరణం:
రాబోయే రోజుల్లో ఢిల్లీలో ఆకాశం నిర్మలంగా, స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఎండ పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31∘ నుంచి 33∘ డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 18∘ నుంచి 20∘ డిగ్రీల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.