Ibomma Ravi Case: మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఐబొమ్మ రవి సంపాదన చూసి షాక్ అవుతున్న పోలీసులు

కేవలం మూడేళ్లలోనే కోట్లకు పడగలెత్తిన ఐబొమ్మ రవి రూ.13 కోట్ల అక్రమ సంపాదన… విలాసాలకే రూ.10 కోట్లు ఖర్చు!

ఐబొమ్మ రవి వ్యవహారం రోజురోజుకు మరింత సంచలనంగా మారుతోంది. పోలీసులు చేపట్టిన లోతైన దర్యాప్తులో అతడి అక్రమ కార్యకలాపాల వివరాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కేవలం మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే ఐబొమ్మ రవి సుమారు రూ.13 కోట్ల వరకు అక్రమంగా సంపాదించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ మొత్తంలో దాదాపు రూ.10 కోట్లను పూర్తిగా విలాసవంతమైన జీవనశైలికే ఖర్చు చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

ఖరీదైన పబ్‌లు, ఫైవ్‌స్టార్ హోటళ్లలో విందులు, లగ్జరీ ట్రావెల్స్‌… ఇలా హైఫై లైఫ్ గడపడమే అతడి ప్రధాన లక్ష్యంగా మారిందని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అతడి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ఉన్న సుమారు రూ.3 కోట్లను పోలీసులు ఫ్రీజ్ చేశారు.

2007 నుంచే అక్రమ మార్గాలపై ఆసక్తి

దర్యాప్తులో మరో షాకింగ్ విషయం బయటపడింది. ఐబొమ్మ రవికి పైరసీపై ఆసక్తి ఇటీవలి కాలానికి సంబంధించినది కాదని, 2007 నుంచే అక్రమ మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అప్పటి నుంచే తన స్నేహితుల గుర్తింపు పత్రాలను వారి తెలియకుండానే దుర్వినియోగం చేస్తూ అక్రమాలకు పాల్పడినట్టు సమాచారం.

ప్రహ్లాద్, అంజయ్య, కాళీ ప్రసాద్ వంటి వ్యక్తుల ఆధార్, పాన్ కార్డులు సేకరించి, వాటిపై తన ఫొటోను అతికించి నకిలీ డాక్యుమెంట్లు తయారు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ముఖ్యంగా ప్రహ్లాద్ పేరుతో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డ్ తీసుకొని, బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

నకిలీ డాక్యుమెంట్లతో మూడు కంపెనీలు

ఈ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ల ఆధారంగానే ఐబొమ్మ రవి మూడు కంపెనీలను స్థాపించినట్లు విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

‘Supplier India’, ‘Hospital Inn’, ‘ER Infotech’ పేర్లతో కంపెనీలను నమోదు చేసి, అక్రమ ఆదాయాన్ని చట్టబద్ధంగా చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రామగుండంకు చెందిన అంజయ్య ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అతడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

పైరసీపై అంగీకారం… టెలిగ్రామ్ ద్వారా సినిమాల డౌన్‌లోడ్

విచారణలో భాగంగా ఐబొమ్మ రవి చేసిన మరో అంగీకారం కూడా సంచలనంగా మారింది. టెలిగ్రామ్ వంటి ప్లాట్‌ఫాంల ద్వారా ‘తండెల్’, ‘కిష్కిందపురి’ వంటి సినిమాలను డౌన్‌లోడ్ చేసి పైరసీ చేసినట్లు పోలీసుల ముందు ఒప్పుకున్నట్టు సమాచారం.

మొత్తంగా ఐబొమ్మ రవి వ్యవహారం కేవలం సినిమా పైరసీ వరకే పరిమితం కాకుండా, నకిలీ డాక్యుమెంట్లు, అక్రమ కంపెనీలు, కోట్లాది రూపాయల ఆర్థిక లావాదేవీలు వరకు విస్తరించడంతో ఈ కేసు మరింత హైప్రొఫైల్‌గా మారింది. దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని షాకింగ్ నిజాలు బయటపడే అవకాశం ఉందని పోలీసులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

