KA Paul: నన్నే ఆపుతారా... నేను తెలంగాణకు కాబోయే సీఎంను..!

Highlights KA Paul: మునుగోడు నియోజకవర్గం చండూరులో కేఏ పాల్ హల్‌చల్‌ చేశారు.

KA Paul: మునుగోడు నియోజకవర్గం చండూరులో కేఏ పాల్ హల్‌చల్‌ చేశారు. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ తన ఫాలోవర్ అంటూ విధుల్లో ఉన్న ఓ అధికారిపై ఫైర్‌ అయ్యారు. కేఏ పాల్‌ కాన్వాయ్‌లోని డీజేపై అధికారి అభ్యంతరం చెప్పడంతో.. కేఏ పాల్‌ ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. అడ్డుకోబోయిన అధికారులపై కేఏ పాల్‌ ఫైరయ్యారు. తెలంగాణకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రిని తానేనంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.