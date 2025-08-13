  • Menu
Hydraa Weather Alert: హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక, వచ్చే 3 రోజులు ప్రజలు బయటకు రావొద్దు

Hydraa Weather Alert: Heavy Rain Warning in Hyderabad, Residents Advised to Stay Indoors for Next 3 Days

Highlights

హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. వచ్చే 3 రోజులు ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు.

నగర వాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం వచ్చింది. హైడ్రా (Hydraa) తాజా వాతావరణ హెచ్చరిక ప్రకారం, రేపటి నుంచి మూడు రోజులపాటు హైదరాబాద్‌తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

తేదీలు, వర్షపాతం వివరాలు

  1. తేదీలు: ఆగస్టు 13, 14, 15
  2. వర్షపాతం: 10 నుండి 15 సెం.మీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 సెం.మీ వరకు
  3. ప్రధాన ప్రభావిత ప్రాంతాలు: మేడ్చల్‌ జిల్లా, సైబరాబాద్‌ పరిధి

హైడ్రా ప్రకారం, వచ్చే మూడు రోజులు అత్యవసర పరిస్థితులు మినహా ఎవరూ బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ముంపు ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది.

ప్రభుత్వానికి సూచనలు

హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ ప్రకారం:

  1. వచ్చే రెండు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేశారు.
  2. IT ఉద్యోగులు Work From Home‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు.
  3. ఈ విషయమై ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ఆదేశాలు త్వరలో రావచ్చని తెలిపారు.

భారీ వర్షాల ప్రభావం వల్ల ట్రాఫిక్‌ అంతరాయం, నీటి ముంపు, విద్యుత్‌ అంతరాయం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

