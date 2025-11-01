  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Miyapur illegal construction: మియాపూర్‌లో ఐదంతస్తుల అపార్ట్‌మెంట్ కూల్చేసిన హైడ్రా

Miyapur illegal construction
x

Miyapur illegal construction: మియాపూర్‌లో ఐదంతస్తుల అపార్ట్‌మెంట్ కూల్చేసిన హైడ్రా

Highlights

Miyapur illegal construction: ప్రభుత్వ స్థలం కబ్జా చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణం.. రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు

Miyapur illegal construction: మియాపూర్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన ఐదు అంతస్తుల భారీ భవనాన్ని అధికారులు నేలమట్టం చేశారు. బుధవారం (లేదా ఆ రోజు పేరు) ఉదయం హైదరాబాద్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (హైడ్రా), హెచ్‌ఎండీఏ అధికారుల ప్రత్యేక బృందం భారీ యంత్రాలతో కూల్చివేత పనులు ప్రారంభించింది.

ఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

కబ్జా చేసింది ఎక్కడ?: మియాపూర్‌లోని సర్వే నంబర్ 100లో ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా ఆక్రమించారు.

నిర్మాణం: ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేయడమే కాకుండా, హెచ్‌ఎండీఏ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్‌ను తొలగించి, ఏకంగా ఐదు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించారు.

తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం: అక్రమ నిర్మాణాన్ని చట్టబద్ధం చేసుకునేందుకు, అధికారులు తనిఖీకి వచ్చినప్పుడు సర్వే నంబర్లను మార్చి చూపించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

ఫిర్యాదు: ఈ అక్రమ నిర్మాణంపై స్థానికులు హైడ్రా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కూల్చివేత చర్యలు:

స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపిన హైడ్రా, హెచ్‌ఎండీఏ అధికారులు.. ఇది పూర్తిగా అక్రమ నిర్మాణమని నిర్ధారించారు. దీంతో ఈ ఉదయం భారీ హైడ్రా యంత్రాలతో (Hydra machinery) కూల్చివేత పనులు చేపట్టారు.

ఉద్రిక్త వాతావరణం, పటిష్ట బందోబస్తు:

కూల్చివేత సందర్భంగా ఆ ప్రాంతంలో కాస్త ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు ఆ ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసుల పహారా నడుమ కూల్చివేత పనులు చురుగ్గా కొనసాగుతున్నాయి. అక్రమ నిర్మాణదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick