Miyapur illegal construction: మియాపూర్లో ఐదంతస్తుల అపార్ట్మెంట్ కూల్చేసిన హైడ్రా
Miyapur illegal construction: ప్రభుత్వ స్థలం కబ్జా చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణం.. రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, హెచ్ఎండీఏ అధికారులు
Miyapur illegal construction: మియాపూర్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేసి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన ఐదు అంతస్తుల భారీ భవనాన్ని అధికారులు నేలమట్టం చేశారు. బుధవారం (లేదా ఆ రోజు పేరు) ఉదయం హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (హైడ్రా), హెచ్ఎండీఏ అధికారుల ప్రత్యేక బృందం భారీ యంత్రాలతో కూల్చివేత పనులు ప్రారంభించింది.
ఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
కబ్జా చేసింది ఎక్కడ?: మియాపూర్లోని సర్వే నంబర్ 100లో ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా ఆక్రమించారు.
నిర్మాణం: ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేయడమే కాకుండా, హెచ్ఎండీఏ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్ను తొలగించి, ఏకంగా ఐదు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించారు.
తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం: అక్రమ నిర్మాణాన్ని చట్టబద్ధం చేసుకునేందుకు, అధికారులు తనిఖీకి వచ్చినప్పుడు సర్వే నంబర్లను మార్చి చూపించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఫిర్యాదు: ఈ అక్రమ నిర్మాణంపై స్థానికులు హైడ్రా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
కూల్చివేత చర్యలు:
స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపిన హైడ్రా, హెచ్ఎండీఏ అధికారులు.. ఇది పూర్తిగా అక్రమ నిర్మాణమని నిర్ధారించారు. దీంతో ఈ ఉదయం భారీ హైడ్రా యంత్రాలతో (Hydra machinery) కూల్చివేత పనులు చేపట్టారు.
ఉద్రిక్త వాతావరణం, పటిష్ట బందోబస్తు:
కూల్చివేత సందర్భంగా ఆ ప్రాంతంలో కాస్త ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు ఆ ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసుల పహారా నడుమ కూల్చివేత పనులు చురుగ్గా కొనసాగుతున్నాయి. అక్రమ నిర్మాణదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు.