Hyderabad Weather Update: హైదరాబాద్లో వింత వాతావరణం... పగలు సెగలు.. రాత్రి చలి! నగరవాసులకు నిపుణుల హెచ్చరిక
Hyderabad Weather Update: హైదరాబాద్లో మారుతున్న వాతావరణం. ఫిబ్రవరి 3న పగలు ఎండ, రాత్రి చలి ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక. నగరవాసులు తీసుకోవాల్సిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Hyderabad Weather Update: హైదరాబాద్లో వాతావరణం రోజురోజుకూ రంగులు మారుస్తోంది. శీతాకాలం వీడ్కోలు పలుకుతున్న తరుణంలో, వేసవి ఛాయలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 3, మంగళవారం నాడు నగరంలో 'మిశ్రమ వాతావరణం' నెలకొంటుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రాబోయే 24 గంటల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని అంచనా.
పగలు 29°C.. రాత్రి 17°C: మంగళవారం నగరంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C నుండి 29°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడి, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 17°C వరకు పడిపోవచ్చు. ఈ అకస్మాత్తు మార్పులు ఆరోగ్యానికి సవాలుగా మారనున్నాయి.
ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: వాతావరణంలో వస్తున్న ఈ మార్పుల వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
డీహైడ్రేషన్: పగలు ఎండ వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గుతుంది, కాబట్టి తగినంత నీరు తాగాలి.
చర్మ రక్షణ: మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్లేవారు గొడుగులు లేదా సన్ గ్లాసెస్ వాడటం మంచిది. యూవీ ఇండెక్స్ 6 (Moderate) గా నమోదైంది.
ముసుగు ధరించండి: గాలి నాణ్యత (AQI) మితంగా ఉన్నప్పటికీ, పొడి వాతావరణం వల్ల దుమ్ము ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలర్జీ ఉన్నవారు మాస్కులు ధరించడం ఉత్తమం.
ప్రయాణికులకు ఊరట: ప్రస్తుతానికి మంచు ప్రభావం తక్కువగా ఉండటంతో విమాన, రైలు రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగదు. వర్ష సూచన కూడా లేకపోవడంతో బహిరంగ కార్యక్రమాలకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది.