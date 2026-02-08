Hyderabad Weather Report Feb 8: హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న సెగలు.. ఆదివారం వాతావరణం ఎలా ఉందంటే?
Hyderabad Weather Report Feb 8: హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు! ఫిబ్రవరి 8, ఆదివారం వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం పగటిపూట ఎండ తీవ్రత పెరగనుంది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇక్కడ చూడండి.
Hyderabad Weather Report Feb 8: భాగ్యనగరంలో శీతాకాలం మెల్లగా వీడ్కోలు పలుకుతోంది. ఫిబ్రవరి 8, ఆదివారం నాడు నగరంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పగటిపూట ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, రాత్రి వేళల్లో మాత్రం చలి ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.
నేటి వాతావరణ ముఖ్యాంశాలు:
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 29°C (పగటిపూట ఎండగా ఉంటుంది)
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 17°C (రాత్రి, తెల్లవారుజామున చలిగా ఉంటుంది)
యూవీ ఇండెక్స్ (UV Index): 7 (తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది)
వర్షపాతం: 0% (వర్షం కురిసే అవకాశం లేదు)
పొడి వాతావరణం.. చల్లని గాలులు: నగరంలో తేమ శాతం కేవలం 25% గా నమోదు కావడంతో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. అయితే ఈశాన్య దిశ నుండి గంటకు 7 మైళ్ల వేగంతో వీచే గాలులు నగరవాసులకు కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. మధ్యాహ్నం వేళ ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి ప్రకాశవంతమైన ఎండ కాస్తుండగా, రాత్రి వేళ పాక్షికంగా మేఘావృతమయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రజలకు వాతావరణ సూచనలు:
యూవీ కిరణాల నుండి రక్షణ: యూవీ ఇండెక్స్ 7 గా ఉన్నందున మధ్యాహ్నం ఎండలో వెళ్లేవారు గొడుగులు లేదా సన్ స్క్రీన్ వాడటం మంచిది.
హైడ్రేషన్: వాతావరణం పొడిగా ఉండటం వల్ల శరీరం త్వరగా డీహైడ్రేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి తగినంత నీరు తాగుతూ ఉండాలి.
విద్యుత్ వినియోగం: ఎండలు పెరుగుతుండటంతో నగరంలో ఫ్యాన్లు, ఏసీల వాడకం క్రమంగా పుంజుకుంటోంది.
సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుందని, తెల్లవారుజామున స్వల్పంగా మంచు కురిసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.