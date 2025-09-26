Hyderabad Weather Alert: హైదరాబాద్లో భారీ వర్ష సూచన,ఉరుములు-మెరుపులు
Highlights
హైదరాబాద్లో శుక్రవారం రోజు పొడవునా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఉరుములు-మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది. దీంతో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
శుక్రవారం ఉదయం విడుదల చేసిన అంచనాలో, హైదరాబాద్తో పాటు జయశంకర్ భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, మహబూబాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, నిజామాబాద్, పెదపల్లి, రాజన్న సిరిసిల్ల, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కొన్ని చోట్ల గాలివానలతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది. గాలి వేగం గంటకు 40 కిలోమీటర్ల లోపే ఉంటుందని చెప్పారు.
మొత్తం మీద శుక్రవారం హైదరాబాద్లో వర్షాలు కొనసాగుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
