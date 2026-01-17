Hyderabad Water Supply Alert: నేడు నగరంలో నీటి సరఫరా బంద్.. ఆ ఏరియాల వారు జాగ్రత్త!
హైదరాబాద్లో పైప్లైన్ మరమ్మత్తుల కారణంగా నేడు పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. బంజారాహిల్స్, కేపీహెచ్బీ, మాధాపూర్ సహా పలు ఏరియాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భాగ్యనగర వాసులకు జలమండలి కీలక సూచన చేసింది. నగరానికి తాగునీరు సరఫరా చేసే ప్రధాన పైప్లైన్లకు మరమ్మత్తులు చేపడుతున్న కారణంగా, శనివారం నాడు పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది.
మరమ్మత్తులకు కారణం ఇదే..
సింగూరు ప్రాజెక్టు ఫేజ్-3 మెయిన్ పైప్లైన్లో భారీ లీకేజీ ఏర్పడటంతో అధికారులు అత్యవసర మరమ్మత్తులు చేపట్టారు. దీనికి తోడు తెలంగాణ ట్రాన్స్కో ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ నిర్వహణ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ పనుల కారణంగా నేడు (శనివారం) రాత్రి 8 గంటల వరకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
నీటి సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రాంతాలు:
జలమండలి డివిజన్ల వారీగా అంతరాయం ఏర్పడే ఏరియాల జాబితా ఇలా ఉంది:
డివిజన్–6: బంజారాహిల్స్, సోమాజిగూడ, వెంకటగిరి, యల్లారెడ్డిగూడ, ఎర్రగడ్డ, ఎస్పీఆర్ హిల్స్.
డివిజన్–9: కేపీహెచ్బీ (KPHB), బోరబండ, గాయత్రి నగర్, మూసాపేట్, భరత్ నగర్.
డివిజన్–15: కొండాపూర్, మాధాపూర్, డోయెన్స్ కాలనీ.
డివిజన్–17: గోపాల్ నగర్.
డివిజన్–22: తెల్లాపూర్.
ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జలమండలి అధికారులు కోరారు. మరమ్మత్తులు పూర్తి కాగానే నీటి సరఫరాను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తామని వెల్లడించారు.