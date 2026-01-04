  • Menu
Hyderabad: ‘నా ఆటో ఇవ్వకపోతే పామును వదులుతా’’.. హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులను బెదిరించిన వ్యక్తి!

Hyderabad
Highlights

Hyderabad: నా ఆటో ఇవ్వకపోతే పామును వదులుతా!" - హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీలో ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన ఆటో డ్రైవర్. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో వింత ఘటన.

Hyderabad: సాధారణంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలు సీజ్ చేస్తే.. డ్రైవర్లు బ్రతిమాలుకోవడమో లేదా జరిమానా కట్టడమో చూస్తుంటాం. కానీ, హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో మాత్రం ఓ ఆటో డ్రైవర్ ఏకంగా 'పాము' తో పోలీసులనే బెదిరించి అందరినీ హడలెత్తించాడు.

అసలేం జరిగిందంటే?

హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని చంద్రాయణగుట్ట చౌరస్తా వద్ద ట్రాఫిక్ పోలీసులు యథావిధిగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో అటుగా వస్తున్న ఒక ఆటోను ఆపి డ్రైవర్‌కు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష నిర్వహించారు.

రీడింగ్: డ్రైవర్‌కు ఏకంగా 150 రీడింగ్ వచ్చింది (సాధారణంగా 30 పైన ఉంటేనే కేసు నమోదు చేస్తారు).

చర్య: మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని తేలడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఆటోను సీజ్ చేశారు.

పాముతో హల్‌చల్:

ఆటో సీజ్ చేయడంతో ఆగ్రహించిన డ్రైవర్.. తన సామాగ్రి తీసుకుంటానని ఆటో దగ్గరకు వెళ్ళాడు. కానీ, అనూహ్యంగా ఆటోలో నుంచి ఒక పామును తీసి చేతికి చుట్టుకొని పోలీసుల ముందుకు వచ్చాడు. "నా ఆటో నాకు ఇవ్వకపోతే పామును మీపైకి వదులుతా" అంటూ భీకరంగా బెదిరించాడు. ఆకస్మిక పరిణామంతో అటు పోలీసులు, ఇటు స్థానికులు ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు.




పరారైన డ్రైవర్:

పోలీసులు అప్రమత్తమై అతడిని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నించేలోపే, ఆ డ్రైవర్ పాముతో సహా అక్కడి నుంచి చాకచక్యంగా పరారయ్యాడు. పోలీసులు వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించి, డ్రైవర్ వివరాల కోసం ఆటో నంబర్ ద్వారా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

పోలీసుల హెచ్చరిక:

విధుల్లో ఉన్న పోలీసులను బెదిరించడమే కాకుండా, ప్రమాదకరమైన జంతువులతో హల్‌చల్ చేసినందుకు సదరు డ్రైవర్‌పై కఠినమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుతో పాటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం వంటి కేసులు కూడా అతడిపై పడనున్నాయి.

