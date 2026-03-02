Traffic Police : సిటీలో కొత్త రూల్స్.. లైసెన్స్ లేకుండా చిక్కితే వాహనం సీజ్, కౌన్సిలింగ్ గ్యారెంటీ
సిటీలో కొత్త రూల్స్.. లైసెన్స్ లేకుండా చిక్కితే వాహనం సీజ్, కౌన్సిలింగ్ గ్యారెంటీ
Traffic Police : హైదరాబాద్ నగరంలో వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు షాకిచ్చారు. ఇకపై రోడ్లపై డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా బండి తీస్తే చాలు.. మీ జేబు ఖాళీ అవ్వడమే కాదు, మీ వాహనం కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పాలు కావడం ఖాయం. నగరంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు, ట్రాఫిక్ నిబంధనల పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు మార్చి 1 నుంచి స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ప్రకటించారు. కేవలం లైసెన్స్ లేని వారే టార్గెట్గా నగరం అంతటా ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టనున్నారు. ముఖ్యంగా మైనర్ డ్రైవింగ్, లైసెన్స్ గడువు ముగిసిన వారు పోలీసుల రాడార్లో ఉన్నారు.
ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ సందర్భంగా ఎవరైనా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా పట్టుబడితే, పోలీసులు ఎటువంటి దయాదాక్షిణ్యాలు చూపబోమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. పట్టుబడిన వెంటనే సదరు వాహనాన్ని సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలిస్తారు. దాంతో పాటు భారీ జరిమానా కూడా విధించే అవకాశం ఉంది. లైసెన్స్ లేని వారు వాహనం నడపడం వల్ల తమ ప్రాణాలకే కాకుండా, తోటి వాహనదారుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు వాటిల్లుతుందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్డుపైకి వచ్చే ముందే తమ వెంట ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా డిజిటల్ కాపీ (m-Parivahan/DigiLocker) ఉండేలా చూసుకోవాలి.
కేవలం ఫైన్లు వేయడమే కాకుండా, వాహనదారుల్లో మార్పు తీసుకురావడానికి పోలీసులు ఒక వినూత్న పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు. లైసెన్స్ లేకుండా పట్టుబడిన వారికి ప్రత్యేక కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. వారికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా లెర్నింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునేందుకు కొంత సమయం కూడా ఇస్తారు. ఆ సమయంలోగా వారు లైసెన్స్ పొందిన తర్వాతే, కోర్టుకు వెళ్లి నిర్ణీత జరిమానా చెల్లించి తమ సీజ్ చేసిన వాహనాన్ని విడిపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరూ లైసెన్స్ పొందేలా ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
మరో కీలకమైన అంశం ఏమిటంటే, ఈసారి పోలీసులు కేవలం డ్రైవర్లనే కాకుండా వాహన యజమానులను కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. లైసెన్స్ లేని వ్యక్తికి మీ బండిని ఇస్తే, ఆ తప్పుకు మీరు కూడా బాధ్యులేనని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మీ వాహనాన్ని ఎవరికైనా ఇచ్చే ముందు వారికి చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందో లేదో సరిచూసుకోవడం యజమాని బాధ్యత. ఒకవేళ లైసెన్స్ లేని వారు మీ బండిని నడిపి ప్రమాదానికి గురైతే లేదా పోలీసులకు చిక్కితే, యజమానిపై కూడా కఠినమైన సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ డ్రైవ్ను అత్యంత కఠినంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్, పాతబస్తీ, ప్రధాన కూడళ్లలో తనిఖీలు ముమ్మరం చేయనున్నారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇచ్చే తల్లిదండ్రులకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని కూడా గతంలోనే హెచ్చరించారు. కాబట్టి గ్రేటర్ వాహనదారులు పోలీసుల సూచనలను పాటించి, సురక్షితంగా ప్రయాణించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. మీ ప్రయాణం సురక్షితంగా ఉండాలంటే చట్టాలను గౌరవించడం అత్యంత ముఖ్యం.